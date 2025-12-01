Rusijos tarpžemyninės raketos bandymas vėl baigėsi nesėkme

Raketa pakilo maždaug 200–400 metrų, o tada sprogo ore ir nukrito atgal ant žemės, palikdama matomą violetinį debesį.
Incidentas įvyko Jasnyj paleidimo bazėje, kurioje yra kosmodromas ir Rusijos strateginių raketų pajėgų bazė. Tai vienas iš nedaugelio šalies objektų, galintis leisti tolimojo nuotolio raketas, įskaitant tarpžemynines balistines raketas su branduoliniais sprogstamaisiais užtaisais.
„Defense Express“ pranešė, kad debesies spalva yra būdinga labai toksiškiems raketiniams degalams, naudojamiems tam tikrose sovietų suprojektuotose raketų sistemose. „Tokia spalva būdinga tik raketoms, kuriose naudojami gana toksiški degalai – azoto tetroksidas ir asimetrinis dimetilhidrazinas, geriau žinomi kaip „amilas“ ir „heptilas“, – rašoma pranešime.
Šios hipergolinės cheminės medžiagos yra būdingos sunkiosioms skystojo kuro ICBM, pavyzdžiui, „R-36M2 Vojevoda“, ar naujesnėse sistemose – pavyzdžiui, „RS-28 Sarmat“, kurią Rusija reklamuoja kaip savo naujos kartos strateginę raketą.
Tiksli raketos, kuri buvo naudojama nesėkmingame bandyme, rūšis nebuvo patvirtinta. „Defense Express“ analitikai pažymėjo, kad nesėkmės profilis primena ankstesnes avarijas, susijusias su „Sarmat“ raketa – ir teigia, kad „tai galėjo būti „Sarmat“ raketos bandymas“.
Leidinys priminė, kad 2024 m. rugsėjo 21 d. ankstesnis „Sarmat“ bandymas „susprogdino paleidimo šachtą Plesecko kosmodrome“ – buvo sunaikinta paleidimo infrastruktūra.
Kiti regioniniai šaltiniai teigia, kad nesėkmingas bandymas galėjo būti susijęs su raketos „R-36M2 Vojevoda“, kuri tebėra ribotai naudojama, tačiau jau seniai turėtų būti atlikti jos eksploatacijos pratęsimo bandymai.
Rusijos kariniai pareigūnai atsisakė komentuoti šį incidentą – nepaisant to, kad pasklido liudytojų vaizdo įrašai ir netoliese gyvenančių gyventojų pranešimai, kurie matė ir užfiksavo nesėkmingą paleidimą bei jo pasekmes.
Ypač nerimą kelia violetinės spalvos dūmų pastebėjimas – nes naudojami hipergoliniai degalai kelia didelį pavojų žmonėms ir aplinkai. Kaip pažymėjo „Defense Express“, „heptilas turi stiprų toksinį ir mutageninį poveikį ir esant didelei koncentracijai yra mirtinas“. Šie junginiai gali užteršti dirvą, vandenį ir orą, o jų poveikis išlieka ilgai po avarijos.
Nesėkmingas bandymas nutiko tuo metu, kai Rusija intensyvina savo strateginius pranešimus apie branduolinį atgrasymą ir paskelbė apie intensyvias tolimojo nuotolio raketų modernizavimo pastangas. Kremlius ne kartą reklamavo tokias sistemas kaip „Sarmat“ kaip būsimus savo branduolinės triados ramsčius – tačiau viešos nesėkmės kelia abejonių dėl terminų ir operacinio pasirengimo, rašo „Defence Blog“.
tarpžemyninės raketosRusijabandymas
Rodyti daugiau žymių