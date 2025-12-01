Sukūrė tinklalapį, vertinantį tikimybę, ar Vilniaus oro uosto darbą gali sutrikdyti oro balionai

Kaip prognozes apibūdina pats svetainės kūrėjas, pagal vėjo greičius ir kryptis iš Gardino ir Lydos apylinkių simuliuojamos balionų skrydžių trajektorijos, tai daroma trijuose aukščiuose – 1km, 2km ir 3km.
Tikrinama, ar kiekviena trajektorija kirs Vilniaus oro uostą arba Dzūkijoje esančius taškus 10–20km spinduliu, ir pagal tai išvedama vėjo palankumo tikimybė.
„Tai nereiškia, kad balionai tikrai bus arba nebus paleisti – bet kiek tikrinau su istoriniais duomenimis dažnai didesnis vėjo palankumas reiškia ir didesnę riziką VNO uždarymui. Kiekvienai datai galima pažiūrėti ir algoritmo sudėliotą žemėlapį, pagal jį ir išvedamas tas procentinis skaičiukas, – rašo svetainės kūrėjas.
Kūrėjas teigia pripažįstantis, kad algoritmas tikrai nėra tobulas ir kviečia siūlyti idėjas, kaip jį galima būtų pagerinti.