Ukrainoje oro gynybos imasi dirbtinis intelektas

Sistema, žinoma kaip „Sky Sentinel“, buvo finansuota kaip dalis „Dark Night“ lėšų rinkimo kampanijos ir jau baigė kovinius bandymus fronto linijoje.
„Pavadinta žuvusių Ukrainos didvyrių Chriso „Swampy“ Garretto, Andrijaus „Juice“ Pilščikovo ir Peterio Fouché vardais, ji taip pat gins Ukrainą nuo Rusijos dronų ir raketų“, – nurodė „UNITED24“
Kaip pažymėjo organizacija, „Sky Sentinel“ yra dirbtiniu intelektu valdomas automatinis bokštelis, kurį sukūrė Ukrainos inžinieriai, siekdami dideliu tikslumu ir labai ribotu operatoriaus įsikišimu kovoti su įvairiomis oro grėsmėmis. Platforma naudoja automatinį taikinių atpažinimą, tikslų sekimą ir stabilizuotus šaudymo mechanizmus – kad perimtų priešiškus orlaivius savo veikimo zonoje.
Remiantis pranešimu, sistema jau įrodė savo efektyvumą mūšio lauke. Per kovinį vertinimą bokštelis sėkmingai sunaikino šešis „Shahed“ dronus, todėl jį išbandžiusios vienetai jam suteikė „Shahedų medžiotojo“ pravardę.
Pranešime nurodoma, kad „Sky Sentinel“ sukurtas neutralizuoti ne tik Irano suprojektuotus „Shahed“ dronus, Rusijoje žinomus kaip „Geran“, bet ir mažesnius komercinius dronus, didesnius kruizinių raketų tipo taikinius ir kitas žemo aukščio grėsmes, dažnai naudojamas Rusijos naktinėse atakose.
Kampanija, kuri finansavo šiuos naujus oro gynybos bokštelius – „Dark Night“ – yra penktasis oficialus NAFO ir „UNITED24“ bendradarbiavimas. Abiejų organizacijų teigimu, šios pastangos yra sutelktos į tai, kad Ukrainos pajėgos būtų aprūpintos aukštųjų technologijų gynybos sistemomis, kurias galima greitai dislokuoti ir pritaikyti prie fronto sąlygų.
„UNITED24“ teigia, kad tęsiant partnerystę Ukrainos pajėgoms jau buvo pristatyta keletas kategorijų bepilotės ir autonominės įrangos. „Kartu jau surengėme keturias specialias lėšų rinkimo akcijas – jūriniams dronams „Raccoon’s Revenge“ ir „NAFOleon Blownapart“, daugiau nei 300 FPV dronams ir 14 „Fellas Fury“ robotams – ir surinkome beveik 1 milijoną dolerių“, – pažymėjo organizacija.
Ukrainos kariuomenė vis labiau pasikliauja automatizuotomis ir pusiau autonominėmis sistemomis, siekdama sustiprinti artimojo nuotolio oro gynybą, Rusijai pradėjus plačiau naudoti dronus kamikadzes ir žemai skrendančias kruizines raketas. Tokios sistemos kaip „Sky Sentinel“ yra sukurtos veikti nepertraukiamai, identifikuoti artėjančias grėsmes naktį ar esant blogam matomumui ir jas neutralizuoti, nekeliant pavojaus kariams, kad jie būtų tiesiogiai apšaudyti ar nukentėtų nuo nuolaužų.
„Sky Sentinel“ vienetai, pavadinti „Garrett“, „Pilščikov“ ir „Fouché“ vardais, bus pristatyti į fronto oro gynybos grupes, kur jie turėtų padėti atremti Rusijos žiemos puolimo kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
