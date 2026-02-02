Į kovą su rusų dronais Ukrainoje sėkmingai stojo sena sovietinė oro gynybos sistema

Anksčiau sukurta Šaltojo karo oro mūšiams, dabar sistema pritaikyta veiksmingai kovoti su masiniais bepiločių smūgiais.
Apie modernizuotos „Kub“ sistemos debiutą kovose pranešė Ukrainos oro pajėgų centras. Pasak centro, Ukrainos specialistai atliko giluminį sistemos pritaikymą, derindami jos patikrintą techninę bazę su moderniais valdymo ir kontrolės elementais bei atnaujintais kovos taktikos elementais, pritaikytais prie šiandienos grėsmių aplinkos.
Šis pertvarkymas jau davė apčiuopiamų rezultatų. Pranešama, kad modernizuotos „Kub“ sistemos įgula sunaikino penkis „Shahed“ tipo puolamuosius dronus – įrodydama, kad net senosios oro gynybos platformos gali išlikti aktualios, jei jos yra tinkamai modernizuotos ir protingai naudojamos.
Pažymėtina, kad „Kub“ sistemos retai minimos viešose ataskaitose apie oro gynybos veiklą. Tačiau būtent tokie mažiau matomi ištekliai dabar atlieka lemiamą vaidmenį apsaugant tam tikrus Ukrainos oro erdvės sektorius, ypač nuo didelio masto dronų atakų, kurių tikslas – įveikti modernesnes ir ribotas oro gynybos sistemas.
„Kub“ sistemos atgaivinimas atspindi platesnį Ukrainos požiūrį į oro gynybą esant nuolatiniam raketų ir dronų spaudimui. Vietoj to, kad remtųsi vien tik retomis moderniomis sistemomis, Ukraina sutelkė dėmesį į turimų platformų atkūrimą ir pritaikymą, siekdama užpildyti spragas ir sukurti daugiasluoksnę gynybos architektūrą, rašo „Defense Express“.
oro gynybadronaišaltasis karas
