Naujame pašto ženklų bloke atsiveria Lietuvos pelkių pasaulio grožis

Naujasis pašto ženklų blokas išleidžiamas 5 tūkst. vienetų tiražu, o jo nominalas – 3×2,00 eurai. Išleidimo dieną Vilniaus pašto skyriuje, įsikūrusiame Totorių g. 8, vyks ir tradicinis antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu.
Naujajame pašto ženklų bloke pavaizduotos trys saugomos Lietuvos pelkės: atkuriama Pūsčios pelkė (Pūsčios telmologinis draustinis, Zarasų r.), Aukštumalos aukštapelkė (Aukštumalos telmologinis draustinis, Šilutės r.) ir Kamanų pelkinis kompleksas (Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas, Akmenės r.).
„Pelkės – paslaptingos ekosistemos, apie kurias sukurta daug pasakų ir legendų. Nuo senų laikų jos saugojo, maitino ir gydė žmones – tik reikėjo jas pažinti. Ilgainiui pelkės tapo mūsų kultūros ir tradicijų dalimi, kurią jau primirštame. Natūralios ir atkurtos pelkės teikia prieglobstį retoms rūšims, sugeria anglies dioksidą, vėsina planetos klimatą, mažina potvynių riziką, valo orą ir vandenį. Jos vertingos mokslui, rekreacijai ir džiugina savo grožiu. Deja, XIX a. pabaigoje pradėtas žemių sausinimas smarkiai pakeitė jų likimą – per šimtmetį netekome dviejų trečdalių Lietuvos pelkių ir gausybės jų teikiamų naudų ir dovanojamų patirčių. Todėl šiandien itin svarbu saugoti išlikusias ir atkurti pažeistas pelkes, kad jos ir toliau teiktų gamtines paslaugas ir praturtintų mūsų gyvenimą“, – sako Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo gamtos apsaugos ekspertė dr. Jūratė Sendžikaitė.
Pelkių ekosistemai skirtas pašto ženklų blokas bus pristatytas ir vasario 3 d. Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo organizuojamame renginyje LDK valdovų rūmuose „Kai gamta susitinka istoriją“. Su detalia renginio programa galima susipažinti čia.
