Lietuvoje atsirado naujas būdas patvirtinti tapatybę elektroniniu būdu

„Kiekvienas naujas kvalifikuotos elektroninės atpažinties paslaugų teikėjas rinkoje reiškia didesnį pasirinkimą vartotojams, stipresnį pasitikėjimą skaitmeninėmis paslaugomis ir sveiką konkurenciją, kuri skatina inovacijas ir geresnę patirtį tiek gyventojams, tiek įmonėms“, – pabrėžia RRT Skaitmeninės erdvės priežiūros grupės vadovė Justina Paulauskaitė.
Iki šiol aukštu saugumo lygiu Lietuvoje galima buvo patvirtinti tapatybę su LT ID, kurį siūlo Registrų centras, bei „Smart-ID“ ir „Mobile-ID“, kurias teikia „SK ID Solutions AS“ Lietuvos filialas.
Pagal ES „eIDAS“ reglamentą elektroninės atpažinties paslaugos skirstomos į tris saugumo lygius: žemą, pakankamą ir aukštą. Aukštas lygis užtikrina maksimalų pasitikėjimą asmens tapatybės identifikacijoje ir leidžia saugiai naudotis svarbiomis elektroninėmis paslaugomis bei atlikti teisiškai reikšmingus veiksmus.
Gyventojams tai reiškia daugiau patogumo, pasirinkimo ir saugumo: galima saugiai prisijungti prie elektroninių paslaugų, nuotoliniu būdu pasirašyti dokumentus, tvarkyti finansinius ar administracinius reikalus be vizito į įstaigas. O įmonėms aukšto saugumo elektroninė atpažintis suteikia greitesnius, patikimesnius ir saugesnius procesus – nuo klientų ir partnerių identifikavimo iki sutarties sudarymo nuotoliniu būdu. Tai ypač svarbu finansų, technologijų, prekybos ir kitoms skaitmenizuotoms sritims, kur pasitikėjimas ir saugumas yra kritiškai svarbūs.