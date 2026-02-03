Socialinio tinklo „X“ biuruose Prancūzijoje atliekama krata

Kibernetinių nusikaltimų skyrius atlieka kratas, teigiama „X“ pranešime. Europolas teikia pagalbą, praneša BBC.
Pranešime priduriama, kad tai susiję su 2025 m. sausį pradėtu tyrimu dėl skundų dėl „X“ algoritmo ir jo rekomenduojamo turinio.
Prokuratūra pranešė, kad E. Muskas ir buvusi „X“ generalinė direktorė Linda Yaccarino buvo pakviesti balandį atvykti į teismo posėdžius, kurie yra tyrimo dalis.
„X“ komentaro dar nepateikė, bet anksčiau ji apibūdino tyrimą kaip puolimą prieš žodžio laisvę.
Savo pranešime prokuratūra nurodė, kad operacija yra dalis pastangų užtikrinti, kad „X“ laikytųsi Prancūzijos įstatymų.
Ji nurodė, kad Prancūzijos kibernetinių nusikaltimų policijos vadovaujamas tyrimas buvo išplėstas 2025 m. liepą po pranešimų apie seksualinio pobūdžio gilumines klastotes ir Holokaustą neigiantį turinį, platinamą platformoje.
„X“ anksčiau apibūdino tyrimo išplėtimą tuo metu paskelbtame pranešime kaip „politiškai motyvuotą“ ir paneigė kaltinimus, kad manipuliuoja savo algoritmu.
Prokuratūra taip pat nurodė, kad palieka socialinį tinklą „X“ ir nuo šiol bendraus „LinkedIn“ ir „Instagram“ platformose.
socialiniai tinklaiX (Twitter)krata
