Ukraina atskleidė daugiau detalių apie savo naująjį jūrinį ginklą

Pažymima, kad aparato veikimo nuotolis siekia iki 1000 kilometrų, naudingasis krovinys – apie vieną toną, o maksimalus greitis – iki 10 kilometrų per valandą.
Povandeninis dronas yra įrengtas inertine navigacijos sistema. „Aquatech“ pabrėžia, kad mažą prietaiso pastebimumą priešo aptikimo sistemoms užtikrina speciali korpuso medžiaga ir mažai triukšmo keliantys varikliai.
„Marička“ gali sustoti nurodytose koordinatėse, likti budėjimo režimu iki savaitės ir gavusi komandą, pulti nurodytą tikslą.
Drono kovinis modulis gali būti pritaikytas konkrečioms užduotims – pavyzdžiui, laivų ar uosto infrastruktūros naikinimui.
Be to, įrengus atitinkamą įrangą, jis gali būti naudojamas žvalgybai.
Šis prietaisas dar nebuvo naudojamas kovinėse operacijose, tačiau šiuo metu yra aktyviai bandomas ir tobulinamas – ypač navigacijos sistemos ir varikliai.
Apie „Marička“ žinoma nedaug. Ji pirmą kartą buvo viešai pristatyta 2023 m. rugpjūtį, kai buvo paskelbta apie sėkmingus bandymus.
„Aquatechnik“ sukūrė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms skirtą bepiločių jūrų ir upių įrenginių liniją, galinčią atlikti įvairias užduotis. Inžinieriai šiuo metu dirba su keturių tipų korpusais: „Viir“, „Harpoon“, „Dzyga“ ir „Khoriv 2.0“.
2023 m. įmonės specialistai sukūrė lėtai judantį droną su šviesolaidiniu ryšio kanalu ir 20–25 kg sveriančiu koviniu bloku, kurio korpusas pagamintas naudojant 3D spausdinimą.
Įgijusi praktinės patirties, „Aquatechnik“ pradėjo kurti savo elektronikos įrangą, taip pat naujų tipų dronus, tinkamus naudoti tiek upėse, tiek jūroje.
Bepiločiai su šviesolaidiniu ryšiu gali veikti 15–50 kilometrų atstumu. Užduotims didesniu atstumu naudojamas alternatyvus ryšio tipas, kurio veikimo nuotolis yra 80–100 kilometrų, rašo „Militarnyj“.
