Mokslas ir ITIšmanyk

Ukrainiečiai pirmąkart smogė į tokią sunkiąją karinę techniką pačios Rusijos teritorijoje

2026 m. vasario 3 d. 15:26
Lrytas.lt
Ukrainos 72-osios brigados „Bulava“ bepiločių sistemų bataliono kariai, kaip pranešama, pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios smogė Rusijos teritorijoje esančiam sunkiajam liepsnosvaidžiui „TOS-1A „Soncepiok“. Smūgis buvo suduotas Rusijos Belgorodo srityje – o tai reiškia, kad Ukraina žymiai padidino bepiločių sistemų naudojimą prieš svarbius taikinius už savo sienų.
Daugiau nuotraukų (1)
Operacijos vaizdo įrašą brigada paskelbė vasario 2 d., jame užfiksuotas susidūrimas ir jo pasekmės. Pasak vieneto, Ukrainos oro žvalgyba aptiko sistemą naktinių operacijų metu, todėl buvo galima atlikti tikslią ataką naudojant pirmojo asmens vaizdo dronus.
Vėliau buvo išsiųsti du puolamieji dronai, kurie sėkmingai pataikė į „TOS-1A“. Dienos metu atliktas papildomas žvalgybos reidas patvirtino sistemos, kurios vertė, kaip apskaičiuota, viršija 10 milijonų dolerių, sugadinimą.
„TOS-1A Soncepiok“ yra viena iš galingiausių ir prieštaringiausių Rusijos karo lauko sistemų. Montuojama ant tanko važiuoklės, ji šaudo termobarinėmis raketomis, skirtomis naikinti įtvirtintas pozicijas ir personalą dideliame plote, todėl yra ypač pavojinga tiek miesto, tiek gynybinėse kovos aplinkose.
Dėl savo naikinamojo pajėgumo ir psichologinio poveikio ši sistema buvo naudojama Rusijos pajėgų kaip įrankis įtvirtintoms linijoms pralaužti ir pasipriešinimui slopinti. Dėl to ji ilgą laiką buvo laikoma prioritetiniu Ukrainos pajėgų taikiniu, kai tik būdavo aptinkama veikimo nuotolio ribose, rašo „Defense Express“.
liepsnosvaidžiaiBelgorodasKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.