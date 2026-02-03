Ukrainiečiai pirmąkart smogė į tokią sunkiąją karinę techniką pačios Rusijos teritorijoje

Operacijos vaizdo įrašą brigada paskelbė vasario 2 d., jame užfiksuotas susidūrimas ir jo pasekmės. Pasak vieneto, Ukrainos oro žvalgyba aptiko sistemą naktinių operacijų metu, todėl buvo galima atlikti tikslią ataką naudojant pirmojo asmens vaizdo dronus.
Vėliau buvo išsiųsti du puolamieji dronai, kurie sėkmingai pataikė į „TOS-1A“. Dienos metu atliktas papildomas žvalgybos reidas patvirtino sistemos, kurios vertė, kaip apskaičiuota, viršija 10 milijonų dolerių, sugadinimą.
„TOS-1A Soncepiok“ yra viena iš galingiausių ir prieštaringiausių Rusijos karo lauko sistemų. Montuojama ant tanko važiuoklės, ji šaudo termobarinėmis raketomis, skirtomis naikinti įtvirtintas pozicijas ir personalą dideliame plote, todėl yra ypač pavojinga tiek miesto, tiek gynybinėse kovos aplinkose.
Dėl savo naikinamojo pajėgumo ir psichologinio poveikio ši sistema buvo naudojama Rusijos pajėgų kaip įrankis įtvirtintoms linijoms pralaužti ir pasipriešinimui slopinti. Dėl to ji ilgą laiką buvo laikoma prioritetiniu Ukrainos pajėgų taikiniu, kai tik būdavo aptinkama veikimo nuotolio ribose, rašo „Defense Express“.
