Valstybiniai duomenų centrai: pildomi sparčiau negu prognozuota

Tokį institucijų aktyvumą lemia ne tik valstybės informacinių išteklių įstatymo įpareigojimas, NIS2 reikalavimai bei institucijų vadovų asmeninė atsakomybė, bet ir praktinis poreikis valstybės informacinius išteklius saugoti išimtinai tam skirtoje infrastruktūroje, kuri garantuoja nenutrūkstamą veiklos tęstinumą bei aukščiausio lygio saugumą.
Aukščiausi saugumo ir patikimumo standartai
Valstybinių duomenų centrų VDC3 ir VDC4 saugumą ir patikimumą patvirtina jiems suteiktas Valstybinių duomenų centrų statusas bei „Uptime Institute“ – tarptautinės organizacijos, sertifikuojančios duomenų centrus pagal pasaulyje pripažintą standartą – suteiktas „Tier III“ sertifikatas.
Atitiktis šiems aukštiems reikalavimams leidžia užtikrinti, kad organizacijų duomenų saugumas bei veiklos tęstinumas bus užtikrintas ne tik dingus elektrai ar įvykus įvairiems gedimams, bet ir ekstremaliomis sąlygomis.
„Būtina pridurti, kad Telecentro veikla taip pat yra sertifikuota pagal šešis tarptautinius ISO standartus: ISO 9001, ISO 20000–1, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22301. Tai patvirtina įmonės įsipareigojimą užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, informacijos saugumą, tvarumą bei efektyvų energijos vartojimą“, – teigia Telecentro Veiklos vystymo departamento direktorius Arnas Zuikis. – „Kiekvienas sertifikatas įrodo, kad dirbama atsakingai, laikantis geriausių praktikų ir nuolat siekiant veiklos tobulėjimo“.
Fizinė apsauga
Įrengiant valstybinius duomenų centrus buvo daug dėmesio skiriama kritinių sistemų infrastruktūros kokybei bei patikimumui. Duomenų centruose yra įdiegtos pasaulyje pripažintų gamintojų sistemos. Teritorijoje yra įrengtos fizinės saugos priemonės: aukšta tvora, apšvietimas bei vaizdo kameros, objektus saugo ginkluota apsauga bei veikia griežta įeigos kontrolė.
Papildomą įrangos bei duomenų saugumą užtikrina moderni priešgaisrinė sistema bei automatinė gesinimo dujomis sistema.
Kadangi visi svarbiausi duomenų centrų infrastruktūros komponentai, nuo elektros tiekimo, duomenų perdavimo iki aušinimo, yra dubliuoti, todėl incidentų šalinimas, tame tarpe ir techninės priežiūros darbai gali būti atliekami neišjungiant serverių. Taip užtikrinama, kad duomenys ir paslaugos būtų prieinamos be trikdžių.
Infrastruktūra dirbtiniam intelektui
Praėjusių metų spalio mėnesį Europos Sąjungos ITT infrastruktūros plėtros organizacijai „EuroHPC Joint Undertaking“ patvirtinus finansavimą nacionaliniam dirbtinio intelekto vystymo centrui „LitAI“ Telecentras pradėjo pirmojo tokio Baltijos šalyse centro techninės infrastruktūros įrengimo projektą. Planuojama, kad naujoji DI gamykla pradės veikti 2027 m. pabaigoje.
„Šis projektas yra nuosekli Telecentro valdomų duomenų centrų plėtros tąsa, išnaudojanti jau sukurtą infrastruktūrą specifiniams DI poreikiams“, – sako A. Zuikis. – „Kita vertus, dirbtinio intelekto sprendimai ypatingai reiklūs elektros energijai. Aukšto našumo serverių spintų, naudojamų DI reikmėms galia yra net keletą kartų didesnė nei įprastų duomenų centrų serverių spintų. Siekiant patenkinti keliamus reikalavimus, teks reikšmingai išplėsti duomenų perdavimo, elektros energijos tiekimo, aušinimo ir kitų sistemų galimybes“.
Serverių šiluma šildys tūkstančius butų
Telecentro valdomi valstybiniai duomenų centrai yra puikus pavyzdys, kaip IT sektorius gali prisidėti prie tvarumo ir aplinkai draugiškų projektų. Visa duomenų centruose naudojama elektra yra 100 proc. žalia, o didelė jos dalis pagaminama Telecentro nuosavose saulės elektrinėse. Toks sprendimas ne tik mažina poveikį aplinkai, bet ir užtikrina energetinį stabilumą bei mažina sąnaudas.
VDC3 projektas išsiskiria ir unikaliu sprendimu dėl atliekinės šilumos panaudojimo Vilniaus miesto reikmėms. Bendradarbiaujant su Vilniaus gijomis jau pradėtas įgyvendinti projektas, kuris užtikrins, kad duomenų centro atliekinė šiluma pasieks Vilniaus centralizuoto šildymo tinklą.
Daugiau nei 8000 MWh šilumos energijos kiekis turėtų užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą daugiau nei tūkstančiui butų. Tai pirmasis toks projektas Lietuvoje, kuris leis ne tik efektyviai panaudoti serverių atliekinę šilumą, bet ir reikšmingai sumažinti CO2 emisijas.
IT paslaugos viešajam sektoriui
Telecentras – valstybės IT paslaugų teikėjas, centralizuotai teikiantis IT paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, viešojo administravimo subjektams, viešosioms įstaigoms bei valstybės valdomoms įmonėms, kurios valdo ar tvarko valstybės informacinius išteklius.
Institucijos gali rinktis techninės įrangos talpinimą (DCaaS), t. y. nuomotis lentynas ar spintas savo įrangai, arba naudotis infrastruktūra kaip paslauga (IaaS), kuri apima virtualias mašinas bei saugyklas duomenų kopijoms.
Taip pat teikiamos programinės įrangos paslaugos (SaaS), užtikrinančios patikimą rezervinių kopijų kūrimą bei žurnalinių įrašų surinkimą ir saugojimą.
Verta paskubėti pateikti poreikį dėl VDC resursų
Nuosavų serverinių išlaikymas institucijoms tampa per didele finansine ir organizacine našta. Norint pasiekti aukščiausią duomenų saugumo ir veiklos tęstinumo lygį, būtinos didelės investicijos į atitinkamą infrastruktūrą (elektros generatoriai, specializuotos vėsinimo sistemos, nuolatinė techninė priežiūra ir kt.).
Informacinių sistemų ir duomenų perkėlimas į sertifikuotus Telecentro valdomus valstybinius duomenų centrus, tai racionalus sprendimas ne tik sumažinantis kaštus, bet ir užtikrinantis nepertraukiamą procesų veikimą bei duomenų apsaugą.
Laisvų spintų kiekis valstybiniuose duomenų centruose sparčiai mažėja, todėl valstybės institucijoms dabar yra tinkamas metas paskubėti įvertinti savo poreikius. Jei valdote valstybės informacinius išteklius, informacines sistemas ar duomenis – pateikite savo poreikį jau dabar.