Laivų radarų signalai atveria naujas galimybes laivų identifikavimui

„Lietuvos mokslininkai dar kartą įrodė savo gebėjimą kurti pažangiausias gynybos technologijas, kurios stiprina mūsų nacionalinį saugumą ir prisideda prie regiono gynybos pajėgumų. Nors visi laivai privalo naudoti automatines identifikavimo sistemas, kurios leidžia valstybėms kontroliuoti laivybos kelius, praktikoje laivų įgulos gali šias sistemas išjungti arba perduoti klaidinančius duomenis – tai laikoma viena iš hibridinio karo priemonių“, – teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Laivų automatinės identifikavimo sistemos (AIS) reguliariai perduoda duomenis apie laivo pavadinimą, tipą, buvimo vietą, judėjimo kryptį ir greitį. AIS yra neatsiejama saugios laivybos dalis, nes padeda išvengti avarijų, užtikrina greitą reagavimą nelaimių atveju ir suteikia galimybę valstybėms prižiūrėti laivybos maršrutus. Visgi AIS sistemos gali būti ir išjungtos arba perduoti klaidinančius duomenis. Atsižvelgdami į šias grėsmes, FTMC Mikrobangų laboratorijos mokslininkai, vadovaujami fiziko dr. Pauliaus Ragulio, sukūrė radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistemos prototipą. Sistema leidžia pasyviai aptikti laivų radarų signalus ir pagal juos nustatyti tikrąją laivo tapatybę net ir tais atvejais, kai kiti jutikliai pateikia prieštaringą informaciją.
„Visi laivai turi radarus, skleidžiančius elektromagnetinę spinduliuotę mikrobangų dažnių ruože. Ši spinduliuotė leidžia aptikti kliūtis jūroje, todėl radarai yra būtini saugiai laivybai. Kartu jie neišvengiamai palieka elektromagnetinį pėdsaką. Mūsų sistema šiuos pėdsakus pasyviai aptinka ir surenka – pagavus radaro signalą, pasitelkiamas apmokytas dirbtinis intelektas, o ekrane matome laivo pavadinimą ir identifikacijos patikimumo tikimybę“, – aiškina dr. P. Ragulis.
Projektas vystomas pagal Krašto apsaugos ministerijos finansuojamą Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2027 metų programą, kurios tikslas – stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus ir spartinti gynybos pramonės plėtrą.
Pagal šią programą finansuojami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai gynybos srityje, prisidedantys prie pažangiausių technologijų kūrimo. Programos įgyvendinimo laikotarpiu jau sėkmingai įgyvendinta daugiau nei 10 MTEP projektų, tarp jų – lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema, skraidančiojo šaudmens kūrimas ir kiti.