Pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų mokymai: per sausį juose dalyvavo beveik 2 tūkst. klausytojų

„Mokymai plačiajai visuomenei leidžia į pasirengimą dienai X įtraukti kuo daugiau žmonių. Gebėjimas identifikuoti hibridines grėsmes, atpažinti priešo karinę techniką, žinoti, kaip tinkamai elgtis karo metu, – tai žinios, kurios stiprina mūsų bendruomenes ir kuria bendrą supratimą, kad visuomenės pasirengimas yra visų mūsų bendras reikalas“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Mokymus organizuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis tikina, kad mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai gali būti panaudoti ir kitų krizinių situacijų metu.
„Gyvename neapibrėžtumo laikotarpiu, todėl galime susidurti su įvairiomis krizinėmis situacijomis – pavyzdžiui, nelaime Astravo atominėje elektrinėje, esančioje vos 50 km nuo Vilniaus, ar teroristiniu išpuoliu. Tokiais atvejais gali tekti praktiškai panaudoti mokymuose įgytas žinias: mokėjimą pasiruošti patogų išvykimo krepšį, gebėjimą suteikti pirmąją pagalbą, streso valdymo įgūdžius – tokiose situacijose šios žinios ir įgūdžiai būtų neįkainojami“, – teigia MPPD prie KAM vadovas V. V. Vilkelis.
4,5 val. trukmės mokymų metu dalyviai supažindinami su piliečių pareigomis ir galimais laisvių apribojimais ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties ir karo padėties metu, gilina žinias apie hibridines grėsmes ir jų keliamus iššūkius, susipažįsta su rekomenduojamais civilių veiksmais karo metu. Mokymuose taip pat aptariami psichologinio atsparumo principai ekstremaliose situacijose, dalyviai supažindinami su pirmosios medicinos pagalbos pagrindais.
Siekiant parengti daugiau instruktorių, galinčių vesti šiuos mokymus, MPPD prie KAM specialistai pernai surengė šešis specializuotus mokymus, kurių metu parengė apie 140 pilietinio pasipriešinimo instruktorių. Šių metų sausį ir vasarį vykstančių papildomų mokymų metu planuojama parengti dar apie 50 naujų instruktorių iš savivaldybėse dirbančių mobilizacijos ir parengties pareigūnų, galinčių vesti mokymus vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje.
Viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos, vietos bendruomenės bei kiti suinteresuotieji, norintys dalyvauti mokymuose, kviečiami užtikrinti ne mažiau kaip dešimties pilnamečių asmenų dalyvavimą ir kreiptis el. paštu pp.mokymai@kam.lt. Suderinus laiką, MPPD prie KAM specialistai arba departamento parengti instruktoriai atvyks į pageidaujamą mokymų vietą.