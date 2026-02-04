Stingdantis šaltis ir jūsų išmanusis – ko nedaryti grįžus iš lauko žiemą

„Didžioji dalis išmaniųjų įrenginių veikia su ličio jonų baterijomis, kurios itin jautriai reaguoja į temperatūros svyravimus. Kai išorės temperatūra nukrenta žemiau nulio, baterijoje sulėtėja cheminės reakcijos, todėl energija tampa sunkiau pasiekiama. Telefonas gali staiga parodyti nulį procentų ar netikėtai išsijungti. Tai laikinas efektas – sušilus baterijai, įrenginys dažnai „atsigauna“, – pasakoja telekomunikacijų kompanijos naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė.
Vis dėlto jis pabrėžia, kad pasikartojantis telefono ilgesnis palikimas šaltyje gali vėliau sukelti techninių problemų: „Kiekvienas toks „užšalimas“ baterijai yra stresas. Ilgainiui tai spartina jos dėvėjimąsi ir trumpina bendrą veikimo laiką. Jei įmanoma, žiemą telefono nereikėtų ilgiau palikti nei lauke, nei šaltame automobilyje.“
Esant minusinei temperatūrai, telefonai taip pat gali lėčiau reaguoti į prisilietimus, trumpam strigti, o jutikliai – rodyti netikslius duomenis.
„Šaltyje prasčiau veikia ne tik baterija, bet ir ekranas bei įvairūs sensoriai – akselerometrai, žingsniamačiai, judesio davikliai. Todėl gali atrodyti, kad telefonas „kvailioja“: stringa vaizdas, netiksliai skaičiuojami žingsniai ar lėčiau reaguoja lietimai. Tai rodo, kad visa elektronika veikia už savo komforto ribų“, – pastebi vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės vadovų M. Ropė.
Grįžus iš lauko – neskubėti krauti
Technologijų ekspertas įspėja, kad didžiausia klaida daroma tada, kai iš šalčio parneštas telefonas skubiai jungiamas prie įkroviklio.
„Jei įrenginys yra ledinis, pirmiausia leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros. Šaltoje baterijoje įkrovimas vyksta neefektyviai ir gali ją dar labiau eikvoti. Be to, dėl staigaus temperatūrų skirtumo telefono viduje gali susidaryti kondensatas – drėgmės lašeliai, kurie gali sukelti ir trumpą sujungimą. Todėl geriausia trumpam telefoną išjungti, leisti jam bent 20–30 minučių sušilti ir tik tada krauti“, – pataria skaitmeninių paslaugų bendrovės naujos kartos tinklų direktorius.
Pasak jo, einat į lauką žiemą geriausia telefoną laikyti arčiau kūno – vidinėje striukės ar kelnių kišenėje, kur įrenginys gautų daugiau šilumos. Papildomą izoliaciją šalčiui gali suteikti ir storesni apsauginiai dėklai.
„Kad nereikėtų telefono maigyti šaltyje, verta aktyvuoti funkcijas, kurios leis jį kuo mažiau traukti iš kišenės. Pavyzdžiui, „Samsung“ telefonuose galima nustatyti, kad į skambučius būtų atsiliepiama paspaudus garsumo didinimo mygtuką, o pokalbį baigti šoniniu mygtuku. Taip pat verta naudoti belaides ausines, balso komandas ar kitas nuotolinio valdymo galimybes“, – sako M. Ropė.
Prireikus naudotis telefonu šaltyje, kad nešaltų rankos, dalyje modelių galima įjungti vadinamąjį „pirštinių“ režimą, kuris padidina ekrano jautrumą lietimui.