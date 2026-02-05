Mokslas ir ITIšmanyk

Išbandė „Starlink“ viršgarsinio greičio skrydyje

2026 m. vasario 5 d. 15:31
Lrytas.lt
Amerikos kompanija „Boom Supersonic“ sėkmingai atliko palydovinio terminalo „Starlink“ bandymus viršgarsiniame lėktuve „T-38“, kuris skrido šalia „XB-1“. Apie šiuos pasiekimus pranešė „Boom Supersonic“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Blake'as Schollas.
Jo kompanija užsiima naujos kartos viršgarsinių keleivinių lėktuvų „Overture“ kūrimu, kuriuos jau užsisakė aviakompanija „United Airlines“.
Antena buvo pilnai integruota į fiuzeliažą, todėl nebuvo pakeistos jokios lėktuvo aerodinaminės savybės.
Pirmieji žurnalisto Sawyerio Meritto atsiliepimai apie „Starlink“ veikimą „United Airlines“ lėktuve rodo, kad interneto greitis per žemo profilio antenas prilygsta namų plačiajuosčio ryšio greičiui, todėl galima laisvai transliuoti vaizdo įrašus ir dirbti. Prisijungti galima iškart atsisėdus į kėdę, o prisiregistravimo procesas nėra sudėtingesnis nei prisijungimas prie „Wi-Fi“ įprastame viešbutyje.
Atsižvelgiant į sėkmingą sistemos veikimą viršgarsiniu greičiu, galima daryti prielaidą, kad ateityje „Starlink“ terminalus bus galima įrengti ir raketose. Tokia integracija galėtų tapti svarbiu papildymu prie jau esamų GPS ir inercinių navigacijos sistemų, rašo „Militarnyj“.
