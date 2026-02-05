Per dvejus metus Latvijoje bus įkurta prieštankinių minų gamykla

Pasirašiusi memorandumą, VAK valdybos narė Ingrida Kirsė sakė, kad dabar bus pradėti projekto įgyvendinimo darbai – bus nustatytos galimos gamyklos vietos ir atliekamas reikalingų investicijų įvertinimas bei pasirinkta būsima bendradarbiavimo forma. Tai galėtų būti bendra VAK ir „Dynamit Nobel Defence GmbH“ įmonė, nes ateityje tai leistų įgyvendinti kitus projektus su Vokietijos bendrove.
Pasak I. Kirsės, pagrindinis prieštankinių minų gamybos įmonės klientas bus Nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet prieštankinių minų gamybos įmonė turės ir labai didelį eksporto potencialą.
Planuojamoje prieštankinių minų gamyboje dalyvaus ir daug kitų Latvijos gamintojų, jie bus žaliavų tiekėjai, sakė ji.
Statybos darbai galėtų prasidėti 2027 m., o gamyba – 2028 metais.
Pasirašant memorandumą, gynybos ministras Andris Sprūdas pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis stiprinant gynybos pajėgumus, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant ginklų gamybą ir aprūpinant ginkluotąsias pajėgas.
Pasak jo, prieštankinių minų gamybos įmonės projektas susijęs su praėjusių metų spalį Gynybos ministerijos ir „Dynamit Nobel Defence“ pasirašyta sutartimi dėl 50 mln. eurų vertės nuotolinio išminavimo sistemų įsigijimo. Atsižvelgiant į lokalizacijos sąlygas, apie 10 mln. eurų iš šios sumos galėtų būti investicija į prieštankinių minų gamybos įmonę, bet tai dar ne visa planuojamų investicijų suma, ji dar turi būti įvertinta.
Paklaustas, ar šiam projektui įmanoma pritraukti ir Europos Sąjungos (ES) lėšų, A. Sprūdas atsakė teigiamai.
VAK buvo įkurta 2023 m. lapkritį, siekiant ilgalaikėje perspektyvoje plėtoti karinę pramonę Latvijoje tose srityse, kuriose vietos pramonei trūksta gamybos pajėgumų. VAK yra Latvijos karinės pramonės ekosistemos dalis.
Viljama Sudikienė (LETA (EN))
gynybaLatvijaprieštankinė mina
