Rusų karo tinklaraštininkai pranešė, kad Ukrainoje fronte neveikia palydovinis ryšys „Starlink“

Maskva savos gamybos šio palydovinio ryšio alternatyvos neturi.
„Tai labai blogai, ypač atsižvelgiant į tai, kokie svarbūs fronto linijoje yra ryšiai“, – platformoje „Telegram“ rašė tinklaraštininkas Romanas Aliochinas.
Ukraina taip pat plačiai naudojo šio ryšio terminalus per jau ketverius metus besitęsiantį karą, kad užtikrintų ryšį fronto linijoje.
„Vienas geras vadas, kalbėdamas apie „Starlink“, man seniai sakė, kad tai mūsų Achilo kulnas“, – savo įraše rašė rusų karo tinklaraštininkas Aleksandras Kocas.
Rusijos karo tinklaraštininkai yra susiję su reguliariosios kariuomenės daliniais ir vienetais, kovojančiais fronte. Jie remia karą ir dažnai kritikuoja Rusijos gynybos ministerija dėl to, kaip ši vykdo karinę kampaniją vykdymo, patys sulaukdami ministerijos priekaištų dėl skelbiamos necenzūruotos informacijos, gaunamos tiesiai iš fronto.
E. Muskas, kuris palydovinio ryšio tinklą „Starlink“ valdo per savo bendrovę „SpaceX“, praėjusią savaitę pasidžiaugė pažanga siekiant neleisti Rusijos kariuomenei naudotis šio internetinio ryšio įrenginiais.„Atrodo, kad mūsų veiksmai, kuriais siekėme sustabdyti neteisėtą ryšio sistemos „Starlink“ naudojimą Rusijoje, buvo veiksmingi“, – savo socialinių tinklų platformoje „X“ rašė jis.
Ukrainos gynybos ministras Mychailo Fiodorovas šią savaitę pasveikino šį žingsnį, pareikšdamas, kad jis „davė realių rezultatų“.
Apie tai, kad Rusija naudoja ryšio „Starlink“ terminalus, Kyjivas pirmą kartą pranešė sausio mėnesį. Ukrainos pareigūnai teigia, kad palydovinio ryšio „Starlink“ terminalais aprūpinti Rusijos dronai gali veiksmingiau išvengti elektroninių trukdžių ir tiksliau pataikyti į taikinius.
Ketverius metus trunkančiame kare dronai – tiek tolimojo nuotolio puolamieji, tiek mažesni artimojo nuotolio prietaisai – naudojami labai dažnai.
Palydovinis internetasStarlinkRusija
