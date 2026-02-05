Vairuojant naudojate išmanųjį laikrodį? Atsakė, ar galima taip daryti

„Išmanieji laikrodžiai tapo kasdienio gyvenimo dalimi ne tik sportuojantiems ar sveikata besidomintiems žmonėms, bet ir vairuotojams. Laikrodis su eSIM gali visiškai atstoti įprastą telefoną – juo galima skambinti, susirašinėti, tikrinti el. paštą ir atlikti kitus kasdienius darbus. Vis tik retas susimąsto, kad išmaniojo laikrodžio naudojimas vairuojant gali prilygti telefono maigymui, o tą – draudžia kelių eismo taisyklės“, – sako telekomunikacijų kompanijos naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė.
Pagal Lietuvoje galiojančias kelių eismo taisykles, išmanusis laikrodis priskiriamas įrenginiams, kurių negalima naudoti vairuojant.
„Vairuojant skaityti laiškus, atsakinėti į pranešimus, rinkti numerį, žiūrėti vaizdo medžiagą ar atlikinėti kitus veiksmus su telefonu, planšete, nešiojamu kompiuteriu, el. knygų skaitykle ar išmaniuoju laikrodžiu yra draudžiama. Tai kelia realų pavojų tiek pačiam transporto priemonės vairuotojui, keleiviams, tiek kitiems eismo dalyviams, nes nukreiptas dėmesys nuo vairavimo gali turėti rimtų pasekmių“, – akcentuoja Susisiekimo ministerija.
Išimtis taikoma tik tais atvejais, kai automobilis stovi, o vairuotojas jo nevairuoja. Tai nereiškia sustojimo spūstyje, prie šviesoforo ar pėsčiųjų perėjos – naudotis mobiliaisiais įrenginiais galima tik saugiai sustojus tam skirtoje vietoje. Analogiškas principas galioja ir automobilio multimedijos ekranams – pavyzdžiui, navigaciją reikia nustatyti prieš kelionę, o ne aktyviai valdyti ją važiuojant.
Šiuo metu bauda už mobiliojo įrenginio naudojimą vairuojant siekia nuo 60 iki 90 eurų. Jei pažeidimas užfiksuojamas pakartotinai, vairuotojas gali netekti teisės vairuoti 3 mėnesiams.
„Norint saugiai naudotis išmaniaisiais įrenginiais, įskaitant ir laikrodį, automobilyje, rekomenduojame pasitelkti balso asistentus – „Siri“, „Gemini“, „Alexa“ ar kitus. Tai palengvins bendravimą ir norimų užduočių valdymą. Be to, naujesni automobiliai dažnai turi ne tik integruotą internetą, bet ir galimybę balsu valdyti muziką, navigaciją ar kitas paslaugas neimant į rankas išmaniųjų įrenginių. „Bitė Lietuva“ bendradarbiauja su pasauline telekomunikacijų lydere „Vodafone“, todėl daugelyje Lietuvoje parduodamų naujų automobilių jau veikia arba netrukus veiks geras „Bitės“ internetas“, – sako M. Ropė.
Kad ryšio paslaugos veiktų sklandžiai kelyje, skaitmeninių paslaugų bendrovė pastaraisiais metais reikšmingai investavo ir į ryšio infrastruktūrą. Prieš metus užbaigtas vienas didžiausių tinklo plėtros etapų, kuris leido sustiprinti ryšį pagrindiniuose šalies keliuose ir magistralėse.