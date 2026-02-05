Virš Lietuvos skraidė specialusis JK Karališkųjų oro pajėgų lėktuvas

Lėktuvo skrydis vyko aplink Kaliningradą ir palei Baltarusijos sieną. Tokiu pačiu maršrutu toks lėktuvas skraidė ir keletą dienų anksčiau.
Sukurta remiantis oro degalų papildymo lėktuvu „Boeing KC-135“, elektroninės žvalgybos lėktuvų šeima „RC-135“ yra nuolat tobulinama nuo septintojo dešimtmečio.
RAF Waddingtono bazėje dislokuoti trys „RC-135W“, kurie taip pat vadinami „Airseeker R1“. Naudodamas pažangius jutiklius ir antžemines komandas „RC-135W Rivet Joint“ teikia realaus laiko elektroninę žvalgybinę informaciją. Jis išlieka suderinamas su JAV sistemomis.
Įgulos naudoja pažangius jutiklius, kad perimtų ir analizuotų signalus visame elektromagnetiniame spektre, teikdamos strateginę ir taktinę informaciją realiuoju laiku. Antžeminiai specialistai apdoroja ir naudoja surinktus duomenis.
2014 m. pradėję veikti pagal projektą „Airseeker“, trys RAF „RC-135W Rivet Joint“ orlaiviai ir antžeminės sistemos iki 2035 m. bus naudojami kaip elektromagnetinių grėsmių stebėjimo ir sekimo priemonė.
karo aviacijažvalgybinis lėktuvasRAF
