Artėjant olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijai – naujų kibernetinių atakų banga

Italijos dienraštis „La Repubblica“ pranešė apie prorusiškų programišių ataką, tačiau jokio oficialaus pareiškimo kol kas nebuvo.
Ryte apie valandą neveikė Austrijos olimpinio komiteto (ÖOC) interneto svetainė. Apie tai Austrijos spaudos agentūrai pranešė vienas šio komiteto atstovas. Jis sakė, kad incidentas buvo greitai pastebėtas ir imtasi veiksmų.
Kurį laiką neveikė ir dvi Vokietijos olimpinio sporto konfederacijos (DOSB) svetainės. DOSB kol kas nepaaiškino, kokia buvo šio veiklos sutrikimo priežastis.
Prieš keletą dienų Italijos valdžios institucijos pranešė apie kibernetines atakas, kurios, kaip įtariama, yra susijusios su Rusija. Jos buvo nukreiptos prieš žiemos olimpinių žaidynių interneto svetaines, Kortinos viešbučių interneto svetaines ir užsienio reikalų ministerijos institucijas.
„La Repubblica“ citavo vieno saugumo eksperto žodžius, kad tokie išpuoliai vyksta beveik kasdien.
Tyrėjai pareiškė, kad šios kibernetinės atakos yra politiškai simbolinės ir techniniu požiūriu tai nėra nieko naujo. Žaidynių organizatoriai ir saugumo pajėgos yra pasirengę tokiems scenarijams. Savu laiku buvo taikytasi ir į 2024 m. vasaros žaidynes Paryžiuje.
Paryžiuje jokia oficiali komanda Rusijai neatstovavo, jos nėra ir Milane bei Kortinoje. Šalis gali siųsti tik atskirus sportininkus, kurie po griežto patikrinimo proceso gali varžytis kaip neutralūs atletai, be teisės dalyvauti tautų parade atidarymo ceremonijoje.