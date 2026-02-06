Kai tempą diktuoja žirgai, ryšys turi suspėti: „Sartų“ lenktynėse – naujos kartos technologija

„Telia“ tinklo vadovas Arūnas Strolia pastebi, kad milžiniškiems duomenų srautams suvaldyti „Wi-Fi“ ar įprastų mobiliojo ryšio sprendimų daug kam jau nebepakanka. Būtent todėl šį savaitgalį vykusiose „Sartai 2026“ lenktynėse teisėjai darbui pirmą kartą pasitelkė inovaciją – privatų 5G ryšį.
„Žirgų lenktynėse, tokiose kaip „Sartai“, sprendimus dažnai lemia akimirkos. Kai viskas vyksta dideliu tempu, ryšys turi veikti stabiliai visoje trasoje, nepriklausomai nuo žmonių skaičiaus ar judėjimo. Įprastas „Wi-Fi“ tinka darbui patalpose, tačiau didelėse ir judriose erdvėse gali kilti trikdžių. Privatus 5G ryšys būtent ir leidžia tokių trikdžių išvengti“, – sako A. Strolia.
Tai visiškai nuo viešojo srauto atskirta ryšio juosta, kuri veikia tarsi privatus greitkelis. Kol tūkstantinė minia dalinsis įspūdžiais naudodama viešąjį tinklą, varžybų teisėjai ir laiko fiksavimo sistemos veikia atskiru ir itin saugiu dažniu.
„Kai tempą diktuoja žirgai, technologijos privalo suspėti. Esame sportas, kuriame kiekviena sekundė ir kiekvienas kanopos grybšnis per sniegą yra svarbus. Kadangi lenktynių prizas itin didelis, rezultatų tikslumas dar svarbesnis, todėl šiemet lenktynių rezultatų tikslumą garantavo pažangiausi ryšio sprendimai“, – sako renginio partnerių „Lietuvos žirgyno“ vadovė Gerda Žibūdaitė.
Iš laukų į trasą: 5G spėja paskui žirgus
„Sartų“ lenktynių trasa driekiasi per plačią teritoriją, todėl ryšys čia turi pasiekti kiekvieną posūkį be vėlavimų. Tokiose erdvėse įprastų sprendimų ne visada pakanka – signalas privalo išlikti stabilus visoje trasoje. Tam pakanka vienos „5G SA“ bazinės stoties, kuri užtikrina patikimą ryšį daugiau nei kilometro spinduliu.
Pasak A. Strolios, ši technologija lenktynių organizatoriams suteikė laisvę, kurios anksčiau nebuvo. „Anksčiau ryšys būdavo priklausomas nuo fizinių laidų arba greitaveikos iš gretimų pastatų. Dabar turime mobilų, greitai paruošiamą ir stabilų sprendimą. Tai ypač svarbu dinamiškuose lauko renginiuose, kur teisėjų ir laiko matavimo įranga turi veikti be priekaištų bet kokiame taške“, – paaiškina A. Strolia.
Šis debiutas „Sartuose“ žymi naują etapą Lietuvos masinių renginių kultūroje. Nuo sporto varžybų iki didžiųjų arenų – privatus 5G ryšys išstumia tradicinius sprendimus ten, kur tempas yra didelis, o klaidoms vietos tiesiog nėra.
Naujosios technologijos pranašumai atsiskleidžia ir masinių susibūrimų vietose: stadionuose, arenose, suburiančiuose dešimtis tūkstančių žmonių. Pavyzdžiui, planuojama, kad Nacionaliniame stadione tilps 19 tūkst. žiūrovų, o dviejuose Jessicos Shy koncertuose Vingio parke šiemet tikimasi sulaukti po 40 tūkst. žmonių.
„Renginių metu viešieji dažniai būna maksimaliai apkrauti, todėl atsiskaitymo terminalai ar organizatorių ryšio priemonės gali strigti. Privatus 5G ryšys šiuo atveju užtikrina sklandų bilietų skaitytuvų, vedėjų įrangos bei mokėjimo sistemų darbą. Panašūs principai taikomi ir oro uostuose, kur autonominės mašinos privalo veikti be jokių trikdžių“, – sako A. Strolia.
