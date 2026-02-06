Lietuvos kariuomenės sandėlius papildė artilerijos amunicija

„Amunicijos atsargų didinimas yra vienas kertinių sprendimų stiprinant Lietuvos gynybą. Turime pasirūpinti, kad kariuomenė nuolat disponuotų reikiamu kiekiu amunicijos, todėl investuojame į 155 mm artilerijos sviedinius ir kitą amuniciją, nes to reikia norint užtikrinti patikimą atgrasymą“, – sako krašto apsaugos viceministrė Vitalija Zumerienė.
155 mm HE L15A1 artilerijos sviediniai yra skirti naudoti su Lietuvos kariuomenės eksploatuojamomis artilerijos sistemomis 155 mm PzH 2000.
Šio tipo sviediniai skirti bendram taikinių naikinimui mūšio lauke. Jie gali būti naudojami lengvų įtvirtinimų ir lauko fortifikacinių statinių, įskaitant sandėlius bei laikinas pozicijas, griovimui, nešarvuotos ar lengvai šarvuotos technikos neutralizavimui, taip pat priešo ugnies pozicijų slopinimui. Taikos metu šie sviediniai naudojami Lietuvos kariuomenės artilerijos padalinių koviniam rengimui.