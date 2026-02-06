Rusija skelbia panaikinanti savo branduolinės ginkluotės apribojimus

Rusijos ir Jungtinių Valstijų branduolinių ginklų kontrolės sutartis oficialiai baigėsi vasario 5 d.
„...mes remiamės prielaida, kad branduolinio ginklo neplatinimo sutarties šalys nebėra saistomos jokių įsipareigojimų ar abipusių deklaracijų pagal šią sutartį, įskaitant jos pagrindines nuostatas, ir iš esmės gali laisvai pasirinkti tolesnius veiksmus“, – teigiama pareiškime.
Ministerija taip pat pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi imtis „karinių ir techninių atsakomųjų priemonių, siekdama pašalinti galimas papildomas grėsmes nacionaliniam saugumui“.
Naujoji START (SNV-3) sutartis dėl strateginių puolamųjų ginklų tarpusavio mažinimo ir ribojimo tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų buvo pasirašyta 2010 m. Ji įsigaliojo 2011 m. ir buvo skirta tapti „branduolinio stabilumo“ pasaulyje pagrindu.
Formaliai sutartis baigė galioti 2021 m., tačiau Vladimiras Putinas ir tuometinis JAV prezidentas Joe Bidenas pasinaudojo vienkartine penkerių metų pratęsimo galimybe.
Nepasirašius naujos sutarties, pasaulis pirmą kartą per daugiau nei 50 metų liko be jokios teisinės kontrolės didžiausių branduolinių ginklų arsenaluose.
Praėjusį lapkritį Rusija pareiškė, kad yra pasirengusi atnaujinti branduolinius bandymus, reaguodama į panašius Jungtinių Valstijų ar kitų šalių veiksmus, rašo „Militarnyj“.