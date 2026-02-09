JAV norėjo pusės Taivano lustų gamybos – atsakymą gavo griežtą: „Tai neįmanoma“

Taivanas yra mikroschemų – svarbaus globalinės ekonomikos komponento – gamybos lyderis, tačiau Baltieji rūmai nori, kad daugiau technologijų būtų gaminama Amerikoje.
Vašingtonas praėjusį mėnesį sutiko sumažinti salos prekėms taikomus muitų tarifus nuo 20 iki 15 proc., o Taivanas – padidinti savo investicijas JAV.
Praėjusį mėnesį JAV prekybos sekretorius Howardas Lutnickas pareiškė, kad Vašingtonas nori perkelti į JAV iki 40 proc. Taivano lustų tiekimo grandinės ir gamybos, įspėdamas, kad jei tai neįvyks, tarifai gali smarkiai išaugti.
O dar anksčiau, rugsėjo mėnesį, jis JAV žiniasklaidai sakė, kad Taivano lustų gamyba turėtų būti dalijama „per pusę“ su Vašingtonu.
Tačiau sekmadienį vakare Taivano televizijos kanalo CTS transliuotame interviu vicepremjerė ir pagrindinė derybininkė Cheng Li-chiun teigė JAV pareigūnams aiškiai pasakiusi, kad Taivano puslaidininkių ekosistema nebus perkelta.
Kalbant apie „40 ar 50 proc. gamybos pajėgumų perkėlimą į Jungtines Valstijas... Aš labai aiškiai pasakiau JAV atstovams, kad tai neįmanoma“, – sakė Cheng.
Ji teigė, kad Taivano puslaidininkių ekosistema yra tarsi „ledkalnis“, kurio „povandeninė dalis yra milžiniška“, pridurdama, kad „dešimtmečiais kurta pramonės ekosistema negali būti perkelta“ ir kad „ji ir toliau tik didės“.
