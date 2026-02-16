Viena klaida gali sustabdyti verslą per kelias minutes – daugelis į ją numoja ranka

Marius Dulka, „Telia“ ICT sprendimų pardavimų departamento vadovas, pabrėžia, kad didžiausia klaida, kurią daro įmonės, yra rezervinio ryšio nuvertinimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Visose srityse, kur informacija realiuoju laiku perduodama tarp skirtingų šalių, ryšys yra būtina sąlyga tolimesniam darbui. Neturint rezervinio ryšio, pagrindinės linijos nutrūkimas dažniausiai reiškia visišką kasdienės veiklos sustojimą: negali būti vykdomos finansinės operacijos, sveikatos įstaigos negali registruoti pacientų ar išrašyti vaistų, o gamybos įmonėse gali visiškai sustoti linijos.
„Laikini sprendimai, tokie kaip dalijimasis internetu iš telefono (angl. hotspot), dažnai nėra tinkami dėl ribotos prieigos prie vidinių sistemų, greičio ar saugumo reikalavimų. Be to, dingus internetui gali sutrikti ir saugumo sistemos: neveikti vaizdo stebėjimas, durų kontrolė ar kitos apsaugos priemonės, o tai didina tiek fizines, tiek duomenų saugumo rizikas“, – aiškina Marius Dulka.
Ne tik momentiniai nuostoliai
Anot jo, ryšio sutrikimai dažnai kyla ne dėl operatoriaus kaltės, o dėl statybų ar kasimo darbų metu fiziškai nutrauktų kabelių, elektros tiekimo problemų, įrangos gedimų ar net žmogiškųjų klaidų, pavyzdžiui, laiku neatnaujintų licencijų. Optinio kabelio atstatymas paprastai užtrunka keletą valandų, tačiau sudėtingesniais atvejais remontas gali trukti ir visą parą, o tai verslui be rezervinio sprendimo yra kritiškai ilgas laikas.
Marius Dulka dalijasi patirtimi, kaip viename verslo centre nutrūkus internetui, ryšio neteko visi nuomininkai. Dešimtys įmonių beveik 6 valandas faktiškai negalėjo dirbti. Tokiais atvejais nuostolius patiria ne tik pavieniai verslai, bet ir pats verslo centras, kuriam tai tampa reputacine žala.
„Dažnai girdime argumentą, kad ryšys yra patikimas, internetas niekada nebuvo dingęs, tad kam reikalingas rezervas. Tačiau rezervinis ryšys yra kaip draudimas – kol jo neprireikia, atrodo perteklinis, bet susidūrus su realia situacija tampa akivaizdu, kad investicija buvo teisinga“, – teigia jis.
Tam tikrose pramonės šakose sutrikęs ryšys gali reikšti ir sutarčių nevykdymo baudas. Pavyzdžiui, be veikiančios apskaitos ar logistikos sistemos produkcijos tiesiog neįmanoma išvežti iš gamyklos. Be to, svarbu vertinti ne tik momentines prarastas pajamas – ilgesnėje perspektyvoje gali išsibalansuoti visa įmonės veikla: kaupiasi neįvykdyti užsakymai, perskirstomi resursai, auga klientų nepasitenkinimas dėl neįvykdytų pažadų.
Prevencinė investicija
Pasak „Telia“ atstovo, rezervinio ryšio sprendimų aktualumą lemia augantys duomenų srautai ir didėjantis kritinių IT sistemų naudojimas, keliantis aukštesnius reikalavimus ryšio kokybei. Taip pat tai, jog paslaugų sektorius praktiškai nebegali dirbti „offline“ režimu. Be to, vis daugiau įmonių siekia mažinti nuotolinio darbo galimybę, todėl biurų infrastruktūrai keliami dar didesni patikimumo reikalavimai.
Kad išvengtų tokių scenarijų, organizacijos turėtų proaktyviai įsivertinti savo poreikius. M. Dulkos teigimu, įmonei tereikia atsakyti į klausimą, kiek jai kainuotų viena valanda ar visa diena be interneto, įskaitant prarastas pajamas, darbuotojų prastovas ir galimas baudas už įsipareigojimų pažeidimus.
„Turėjome klientą, kuris rezervinį ryšį įsidiegė dar prieš prasidedant savivaldybės planuotiems kasimo darbams šalia pastato. Rizika buvo aiški – galimas įvado pažeidimas. Tai puikus pavyzdys, kai ne laukiama, kol įvyks sutrikimas, o pasirūpinama iš anksto“, – sako M. Dulka.
Šiuo metu sparčiausiai augantys rezervavimo sprendimai yra pagrįsti 5G technologija, leidžiančia užtikrinti patikimą ryšį ir automatinį persijungimą sutrikimo atveju. Persijungimo laikas priklauso nuo techninių parametrų ir konfigūracijos tiekėjo tinkle bei kliento įrangoje, tačiau dažniausiai jis trunka nuo kelių minučių iki keliolikos sekundžių.
