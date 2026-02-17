Baltarusija planuoja pradėti serijinę naujo ginklo gamybą

Naujas ginklas bus tiekiamas armijai ir kitoms Baltarusijos Respublikos saugumo struktūroms. Be „VSK-100“, kariuomenė toliau naudos automatinius šautuvus „AK-74“.
„VSK-100“
Darbas prie baltarusiško ginklo, šaudančio 7,62 x 39 mm kalibro šoviniais, buvo pradėtas 2017 m. bendromis įmonių „Belspeciavneštechnika“ ir „BSVT“ pastangomis.
Gamybos pradžia – 2020 m. sausis, Stankovo kaime, Minsko srityje. Šis modelis tapo pirmuoju savos gamybos šaulių ginklu, kuris buvo oficialiai priimtas į Baltarusijos ginkluotę.
Konstrukciškai „VSК-100“ yra automatinis karabino „Vepr-1V“ serijos modelis. Ginklų linija apima keletą modifikacijų, tarp kurių yra modelis „VSК-100BP“ su bull-pup kompozicija (ginklo išdėstymo schema, kai spyna ir dėtuvė yra perkelta už nuleistuko, t. y. į buožės sritį) ir versija „SMAR-100BPM“. Taip pat buvo sukurta versija „VSK-100–223“, skirta NATO 5,56 x 45 mm šoviniams. Gamintojai garantuoja automatinio šautuvo vamzdžio tarnavimo laiką 20 tūkstančių šūvių.
2021 m. spalį 406 vienetų „VSK-100“ partija buvo perduota Pakistano Khyber Pakhtunkhwa provincijos policijai. Be to, modifikacija, pritaikyta .223 Rem kalibrui, buvo bandoma Indonezijoje – kur jūrų pėstininkai išbandė ginklą šaudydami po panardinimo į jūros vandenį, purvą ir smėlį, rašo „Militarnyj“.