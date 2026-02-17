Mokslas ir ITIšmanyk

Baltarusija planuoja pradėti serijinę naujo ginklo gamybą

2026 m. vasario 17 d. 21:03
Lrytas.lt
Baltarusijoje planuojama iki 2026 m. pabaigos pradėti serijinę automatų „VSK-100“ gamybą. Apie tai pranešė šalies Saugumo tarybos valstybės sekretorius Aleksandras Volfovičius, pažymėdamas, kad ginklai bus pagaminti iš 100 proc. vietinių žaliavų, praneša News.by.
Daugiau nuotraukų (3)
Naujas ginklas bus tiekiamas armijai ir kitoms Baltarusijos Respublikos saugumo struktūroms. Be „VSK-100“, kariuomenė toliau naudos automatinius šautuvus „AK-74“.
„VSK-100“
Darbas prie baltarusiško ginklo, šaudančio 7,62 x 39 mm kalibro šoviniais, buvo pradėtas 2017 m. bendromis įmonių „Belspeciavneštechnika“ ir „BSVT“ pastangomis.
Gamybos pradžia – 2020 m. sausis, Stankovo kaime, Minsko srityje. Šis modelis tapo pirmuoju savos gamybos šaulių ginklu, kuris buvo oficialiai priimtas į Baltarusijos ginkluotę.
Konstrukciškai „VSК-100“ yra automatinis karabino „Vepr-1V“ serijos modelis. Ginklų linija apima keletą modifikacijų, tarp kurių yra modelis „VSК-100BP“ su bull-pup kompozicija (ginklo išdėstymo schema, kai spyna ir dėtuvė yra perkelta už nuleistuko, t. y. į buožės sritį) ir versija „SMAR-100BPM“. Taip pat buvo sukurta versija „VSK-100–223“, skirta NATO 5,56 x 45 mm šoviniams. Gamintojai garantuoja automatinio šautuvo vamzdžio tarnavimo laiką 20 tūkstančių šūvių.
2021 m. spalį 406 vienetų „VSK-100“ partija buvo perduota Pakistano Khyber Pakhtunkhwa provincijos policijai. Be to, modifikacija, pritaikyta .223 Rem kalibrui, buvo bandoma Indonezijoje – kur jūrų pėstininkai išbandė ginklą šaudydami po panardinimo į jūros vandenį, purvą ir smėlį, rašo „Militarnyj“.
ginkluotėBaltarusijaautomatinis šautuvas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.