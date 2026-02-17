Egipto dykumoje – uolų menas, apimantis 10 000 metų laikotarpį

Umm Arak plynaukštėje esanti uolų slėptuvė buvo atrasta egiptologų komandos atlikto archeologinio tyrimo metu. Mokslininkams padėjo vietinis gyventojas Šeichas Rabie Barakatas, kuris nukreipė juos į šią vietą.
Uolų menas yra senesnis už faraonų karalystes Egipte, kurios prasidėjo apie 3100 m. pr. m. e. – ir atrodo, kad menininkai čia piešdavo iki pat viduramžių.
Slėptuvė yra apie 100 metrų ilgio ir 3 metrų gylio, o jos lubos siekia iki 1,5 metro aukščio. Seniausias uolų menas, kurio amžius buvo nustatytas pagal stilių, buvo rastas prie įėjimo ir datuojamas maždaug 10 000–5500 m. pr. m. e. Jame pavaizduotos įvairios scenos, įskaitant medžiotoją, kuris laiko lanką ir kurį lydi mažiausiai du medžiokliniai šunys.
Vėlesnių laikotarpių scenose pavaizduoti žmonės, jojantys ant žirgų ir nešantys ginklus, taip pat yra užrašai, datuojami senovės ir viduramžių laikais. Uolų mene taip pat yra geometrinių vaizdų, sudarytų iš X, kvadratų, ovalų, pusmėnulių ir sudėtingesnių formų. Archeologų komanda šiuo metu analizuoja šiuos piešinius. Slėptuvė yra netoli senovinių vario ir turkio kasyklų ir kaip teigiama viename iš pareiškimų, tikriausiai „per amžius buvo naudojamas kaip stebėjimo punktas ir susibūrimo bei poilsio vieta“.
Senovės egiptiečiai galėjo palikti savo pėdsakus uolų slėptuvėje, kai kasė išteklius Sinajaus pusiasalyje, pažymi Jeilio universiteto egiptologijos profesorius Johnas Darnellas, kuris Sinajaus pusiasalyje atliko išsamius tyrimus, bet naujajame atradime nedalyvavo.
„Sinajus buvo svarbus regionas senovės Egiptui, mineralinių išteklių šaltinis ir simboliškai svarbus regionas, deivės Hathor – „Turkio šeimininkės“ – namai“, – pasakoja J. Darnellas. Anot jo, šis atradimas tikrai padės mums geriau suprasti senovės egiptiečių sąveiką su dykumos aplinka ir su žmonėmis, gyvenančiais ir keliaujančiais per šį regioną.
Pasak mokslininko, iki šiol paskelbtose nuotraukose matyti, panašu, piešiniai iš vėlyvosios antikos, galbūt viduramžių laikotarpio – arba maždaug nuo 500 iki 1500 m. e. m. Jis pažymi, kad šiame uolų mene yra vaizduojami kupranugariai, žmonės ir nabatėjų užrašai.
Nabatėjai buvo tauta, klestėjusi šiame regione maždaug nuo 400 m. pr. m. e. iki 200 m. ir labiausiai žinoma dėl Petros miesto Jordanijoje pastatymo.
J. Darnellas pažymėjo, kad jis nekantriai laukia ankstesnių uolų meno kūrinių, atrastų šioje vietoje, vaizdų.
