Nuostolis – 4 milijardai dolerių: skelbia, kad sunaikino pusę šių Rusijos turimų mašinų

SBU pareiškė, kad „Alpha“ specialiųjų operacijų centro kovotojai visus metus taikėsi į Rusijos priešlėktuvinės ginkluotės sistemas „Pancir“, vykdydami koordinuotus smūgius, kuriais siekta susilpninti Rusijos oro gynybos aprėptį. Agentūra apibūdino „Pancir“ kaip vieną iš pagrindinių Rusijos modernių oro gynybos platformų – ir pagrindinę sistemą, naudojamą kovai su Ukrainos tolimojo nuotolio dronais.
„Pancir“ yra viena iš moderniausių ir pagrindinių Rusijos Federacijos oro gynybos sistemų. Vieno komplekso kaina svyruoja nuo 15 iki 20 milijonų JAV dolerių. Šios oro gynybos raketų ir ginklų sistemos yra veiksmingiausios kovojant su Ukrainos tolimais dronais“, – teigiama SBU pranešime.
Pasak agentūros, „Pancir“ sistemų naikinimas buvo vykdomas kaip dalis platesnio operatyvinio tikslo. „Todėl sistemingas „Pancir“ sunaikinimas turi strateginį tikslą – pramušti priešo oro gynybą ir sukurti koridorius, kad būtų galima smogti giliai į jo užnugarį, – teigiama pareiškime. – Tai leidžia Ukrainos gynybos pajėgoms veiksmingai smogti karinėms bazėms, sandėliams, aerodromams ir kitiems okupantų objektams.“
SBU pridūrė, kad bendra Rusijos oro gynybos sistemų, sunaikintų „Alpha“ vieneto operacijų metu 2025 m., vertė yra maždaug 4 mlrd. JAV dolerių.
„Pancir“ sistema jungia trumpų ir vidutinių nuotolių žemė-oras raketas su greitašaudžiais pabūklais, sumontuotais ant mobilios platformos. Ši sistema, sukurta kritinei infrastruktūrai ir didelės vertės kariniams objektams apsaugoti, yra plačiai naudojama Rusijos pajėgų oro bazėms, logistikos centrams ir strateginiams objektams nuo lėktuvų, kruizinių raketų ir dronų ginti.
Sumažindamos trumpojo nuotolio oro gynybos aprėptį, Ukrainos pajėgos siekia padidinti tikslinių smūgių metu naudojamų tolimųjų nuotolių dronų išlikimo galimybes.
Nepriklausoma OSINT grupė „Oryx“ patvirtino, kad nuo visapusiško įsiveržimo pradžios Rusija prarado mažiausiai 38 „Pancir“ sistemas. „Oryx“ renka duomenis apie prarastą įrangą remdamasi vizualiai patvirtintais įrodymais.
Ukrainos generalinio štabo duomenys pateikia didesnius bendrus skaičius – nurodydami, kad Rusija per konfliktą prarado mažiausiai 1300 įvairių tipų oro gynybos sistemų, o „Oryx“ vizualiai patvirtino mažiausiai 379 sunaikintas arba perimtas oro gynybos priemones, rašo „Defence Blog“.
