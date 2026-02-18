Mūšio lauke pastebėtas smarkiai patobulintas grėsmingas Rusijos ginklas

„TOS-3“ pirmą kartą buvo pristatytas 2024 m. – su jau įrengta improvizuota priešdronine apsauga ir elektroninės kovos sistema „Volnorez“, kurios veiksmingumas kovos sąlygomis buvo plačiai abejotinas. Po tokio debiuto buvo pranešta tik apie keletą patvirtintų jo naudojimo fronte atvejų.
Labiausiai pastebimas pokytis yra naujo dizaino paleidimo modulio įrengimas, dėl kurio termobarinių užtaisų paleidimo vamzdžių skaičius sumažėjo nuo 24 – kaip „TOS-1A“ modelyje – iki 15. Tačiau mažesnis paleidimo vamzdžių skaičius, kaip pranešama, kompensuojamas didesnio nuotolio šaudmenų įdiegimu.
Su naujomis raketomis ir atnaujintu paleidimo įrenginiu „TOS-3“ pašalina vieną iš pagrindinių ankstesnių trūkumų, kuris žymiai sumažino sistemos veiksmingumą mūšio lauke. „TOS-1A“ maksimalus šaudymo nuotolis yra tik apie 6 kilometrus, ir jis turi veikti tiesioginio matomumo sąlygomis – atstumui nustatyti prieš šaudant naudojant lazerinį tolimatį.
Šiandienos mūšio lauke tokia taktika tampa vis labiau nepagrįsta dėl smogiamųjų dronų paplitimo, kurie sukūrė išplėstas naikinimo zonas, nusidriekiančias keletą kilometrų už priekinės linijos. Sistemos, priverstos priartėti prie tiesioginio ugnies nuotolio, yra labai pažeidžiamos dronų smūgiais.
Anksčiau, siekdama įveikti šį pažeidžiamumą ir pritaikyti koncepciją šiuolaikiniam karui, Rusija sukūrė „TOS-2 Tosočka“. Šis variantas turėjo iki 15 kilometrų veikimo nuotolį ir buvo skirtas šaudyti iš paslėptų pozicijų. Nepaisant to, jis liko pažeidžiamas priešbaterine ugnies ir dronų atakomis.
Be to, jo ratinė važiuoklė, pagrįsta „Ural-63706“, ribojo šarvuotos apsaugos lygį. Tai tikriausiai paskatino sukurti „TOS-3 Drakon“, kuris yra sumontuotas ant tanko važiuoklės ir kaip pranešama, gali smogti taikiniams 15–24 kilometrų nuotoliu.
Palyginti su standartiniu „Soncepiok“, „TOS-3 Drakon“ gavo patobulintą apsaugą, įskaitant sprogstančiuosius reaktyviuosius šarvus – pvz., „Kontakt-5“ – papildančius esamą priekinį šarvą. Sukurtas ant važiuoklės, kilusios iš tanko „T-72“, išlaikęs savo bazinį šarvą ir turintis įrengtus papildomus priešdroninus „narvus“ bei elektroninės kovos sistemoms, „TOS-3“ atrodo geriau apsaugotas tiek nuo priešbaterinės ugnies, tiek nuo dronų atakų.
Rusijos šaltinių paskelbtame vaizdo įraše taip pat matyti kiti lauko modifikavimai, įskaitant dvigubo sluoksnio tinklinį ekraną ir išlenktą metalinį skydą, sumontuotą prie paleidimo įrenginio priekio, siekiant apsaugoti raketų vamzdžius transportavimo metu.
Anksčiau, siekdamos kompensuoti „TOS-1A“ pažeidžiamumą, Rusijos pajėgos buvo sumontavusios du paleidimo vamzdžius ant antžeminės robotinės platformos – ir sukūrę tai, ką galima apibūdinti kaip bepilotį „mini-Soncepiok“. Tačiau praktinis šio improvizuoto sprendimo veiksmingumas liko labai abejotinas, rašo „Defense Express“.
