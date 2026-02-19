„Sylius“ kūrėjai ir investuotojai perėmė „PrestaShop“: ką tai reiškia tūkstančiams e. parduotuvių

Atvirojo kodo e. komercijos platformą PrestaShop už maždaug 55 mln. eurų įsigijo Lenkijos technologijų bendrovė cyberFolks.pl kartu su Sylius kūrėjais ir technologijų įmone BitBag, perimdami ją iš ankstesnio savininko – logistikos bendrovės Fortidia.
Apie sandorio užbaigimą oficialiai paskelbta vasario 18 d. per LinkedIn. Naujiena nustebino net dalį „PrestaShop“ darbuotojų ir sukėlė diskusijų technologijų bendruomenėje. Vieni tai vadina strateginiu proveržiu, kiti – galimu rinkos persigrupavimu.
Sandoris keičia e. komercijos rinką
„Šis sandoris vertinamas kaip strateginis žingsnis, galintis paspartinti technologinę konsolidaciją ir iš esmės pakeisti atvirojo kodo e. komercijos platformų konkurencinę aplinką Europoje“, – vertina vienas pirmųjų Lietuvoje programuotojų, pradėjusių dirbti su „PrestaShop“ prieš daugiau nei 15 metų, e. komercijos sprendimų agentūros „PrestaRock“ vadovas Ričardas Šmaižys. Jis yra oficialios „PrestaShop“ ir „Sylius“ sprendimus kuriančios agentūros „PrestaRock“ įkūrėjas ir oficialus abiejų platformų Lietuvoje atstovas.
Pasak eksperto, šis sandoris laikomas strateginiu lūžiu: jis keičia e. komercijos rinką. „Šis žingsnis laikomas ne tik nuosavybės pasikeitimu, bet ir bandymu sukurti naują technologinį centrą Europos e. komercijos rinkoje“, – sako R. Šmaižys.
Strateginis žingsnis į didesnę rinką
„Žinant, kad Sylius savininkai yra itin ambicingi asmenys, PrestaShop įsigijimas yra vienas iš taktinių žingsnių prieiti prie jiems taip reikalingos PrestaShop el. parduotuvių savininkų rinkos ir puikus mėginimas pervilioti arba pasiūlyti Sylius kaip puikią alternatyvą jau suformuotai naudotojų bazei. Tai nėra atsitiktinis sandoris, tai puikus strateginis augimo žingsnis“, – sako R. Šmaižys.
Sylius yra stipri technologinė platforma, tačiau ji orientuota į didesnius ir pažangesnius projektus. Įsigijus PrestaShop, jai atsiveria prieiga prie milžiniškos mažų ir vidutinių verslų naudotojų bazės.
Eksperto vertinimu, tai leidžia naujiesiems savininkams ne tik plėsti verslą, bet ir pasiūlyti „Sylius“ kaip natūralų augimo kelią dabartiniams „PrestaShop“ klientams.
Iki šiol „PrestaShop“ išliko viena populiariausių platformų Europoje ir Lietuvoje tarp smulkaus ir vidutinio verslo, o „Sylius“ dažniau rinkosi didesnės įmonės, turinčios sudėtingesnių poreikių.
Bendruomenė tikisi technologinio šuolio
Viešai apie sandorį teko komentuoti ir „PrestaShop“ vadovui Oliver Binet, kuris paaiškino, kad informacija paviešinta tik užbaigus visus teisinius procesus. Technologijų bendruomenė sandorį vertina gana palankiai. Tikimasi, kad „Sylius“ technologinis pagrindas pagreitins „PrestaShop“ vystymą.
„Tai gali reikšti greitesnius atnaujinimus, modernesnes funkcijas ir didesnį konkurencingumą“, – sako R. Šmaižys. Jau dabar, anot jo, pastebimas aktyvesnis naujų savininkų įsitraukimas į platformos vystymą.
Ankstesnis savininkas nepasiekė proveržio
„PrestaShop“ dar 2021 m. įsigijo logistikos grupė MBE Worldwide, vėliau pervadinta į „Fortidia“. Tačiau tikėtasi sinergija tarp logistikos ir e. komercijos platformos neįvyko. Pasak R. Šmaižio, naujieji savininkai turi aiškesnę technologinę viziją.
„Tai programuotojų vadovaujamos įmonės. Tai reiškia, kad dėmesys bus skiriamas ne logistikai, o pačiai platformai“, – sako jis. Sandorį inicijavo „Sylius“ įkūrėjas Mikolaj Krol kartu su investuotojais iš „cyberFolks.pl“.
Ar „PrestaShop“ naudotojams verta nerimauti?
Vienas dažniausių klausimų, ar platformos bus sujungtos. Ekspertai ramina: bent artimiausiu metu to neplanuojama.
„Abi platformos iš esmės skirtos skirtingiems verslo brandos etapams. PrestaShop tinkama mažoms ir vidutinėms įmonėms, padeda greičiau startuoti su mažesniais kaštais, daug standartinių funkcijų. Sylius orientuota į didesnius ir sudėtingesnius projektus, leidžia kurti individualius sprendimus, geriau pritaikyta dideliam srautui ir duomenų kiekiui, bet ir reikalauja didesnių investicijų.“, – aiškina R. Šmaižys.
Ekspertas teigia, kad PrestaShop naudotojai gali tikėtis greitesnio platformos vystymo, naujų funkcijų ir technologinių patobulinimų, paprastesnės migracijos į „Sylius“, jei verslas išaugs. Tai reiškia aiškesnį augimo kelią verslams, kurie pradeda nuo paprastesnio sprendimo ir vėliau plečiasi.
Rizika: ar „PrestaShop“ neliks šešėlyje
Vis dėlto rinkoje yra ir atsargumo. Istorijoje jau būta atvejų, kai įsigijimai susilpnino platformas. Dažnai minimas pavyzdys – kai „Adobe“ įsigijo „Magento“. Dalies ekspertų teigimu, po šio sandorio platformos tempas sulėtėjo.
R. Šmaižio vertinimu, svarbiausia – išlaikyti balansą. „Jei naujieji savininkai vystys abi platformas lygiagrečiai, laimės visi. Jei dėmesys bus sutelktas tik į Sylius, PrestaShop gali prarasti dalį pozicijų“, – sako jis.
Ką tai reiškia e. parduotuvių savininkams
Esamiems „PrestaShop“ naudotojams sandoris pirmiausia reiškia stabilumą ir augimo potencialą. Platforma ir toliau bus vystoma, o esami sprendimai išliks veikiantys be struktūrinių pokyčių.
Tikėtina, kad naudotojai pajus spartesnį technologinį progresą – dažnesnius atnaujinimus, naujas funkcijas ir geresnį sistemos veikimą. Taip pat atsiranda aiškesnis ilgalaikis augimo kelias, leidžiantis verslams pereiti prie pažangesnių sprendimų išlaikant technologinį nuoseklumą.
Tai ypač svarbu įmonėms, kurioms e. komercija tampa kritine infrastruktūros dalimi ir reikalauja stabilios bei ilgalaikės technologinės platformos.
Naujas Europos e. komercijos centras?
Sandoris taip pat rodo platesnę tendenciją – stiprėjančią Lenkijos technologijų įtaką Europoje. Sujungus „cyberFolks.pl“, „Sylius“, „BitBag“ ir „PrestaShop“, kuriama viena didžiausių atvirojo kodo e. komercijos ekosistemų regione.
„Tai gali reikšti didesnę konkurenciją pasauliniams žaidėjams ir spartesnes inovacijas Europoje, – vertina R. Šmaižys. – Verslams svarbiausia žinia – paprasta: jei naudojate „PrestaShop“, jūsų platforma niekur nedingsta. Priešingai – tikėtina, kad ji bus vystoma greičiau nei bet kada anksčiau“.
