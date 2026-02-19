Po K. Žukausko žygio prieš „Nemuno aušrą“ – tikras „Facebook“ karas: ekspertė atsakė, kiek tai kainuoja

Antradienį lietuviškojoje „Facebook“ dalyje įsiliepsnojo skaitmeninis karas – kaip teigia komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas, jam paviešinus telefoninius pokalbius apie partijos „Nemuno aušra“ finansavimą, jo socialinio tinklo „Facebook“ paskyra patyrė kibernetinę ataką – buvo panaikintos kelios dešimtys įrašų, apribotas paskyros rodymas vartotojas, buvo techniškai uždrausta dalintis nuoroda, kuri veda į kitame tinklalapyje paskelbtus duomenis. „Facebook“ sankcijos palietė ne tik patį K. Žukauską, bet ir tuos, kurie dalinosi minėta nuoroda.