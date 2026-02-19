Rusijai – daugiau 120 milijonų dolerių nuostolis: sėkmingai smogė į oro gynybą

Donecko kryptimi Ukrainos pajėgos smogė sistemai „S-300VM“, o Chersono ašyje – žemė-oras raketų sistemai „Tor“. Abi platformos yra neatskiriamos Rusijos daugiasluoksnės oro gynybos architektūros elementai, skirti apsaugoti karius, logistikos centrus ir kritinę infrastruktūrą nuo oro grėsmių.
„S-300VM“ yra tolimosios veikimo sistemos, galinčios naikinti lėktuvus, kruizines raketas ir tam tikrus balistinius taikinius. Priklausomai nuo konfigūracijos, vienos sistemos vertė gali siekti daugiau nei 120 milijonų JAV dolerių. Jos praradimas reiškia ne tik didelį finansinį nuostolį, bet ir žymų tolimosios oro gynybos aprėpties sumažėjimą paveiktame sektoriuje.
„Tor“ sistema, priešingai, užtikrina trumpojo ir vidutinio nuotolio gynybą nuo lėktuvų, sraigtasparnių, dronų ir tiksliai nukreiptų ginklų. Jos kaina yra apie 25–30 milijonų JAV dolerių už vieną kovinę mašiną, kuri atlieka svarbų vaidmenį apsaugant manevrinius vienetus ir didelės vertės turtą nuo žemo aukščio grėsmių.
Šių sistemų sunaikinimas yra ypač sudėtingas uždavinys. Abiejų sistemų konstrukcija ir naudojimas užtikrina didelį atsparumą: jos dažnai keičia savo buvimo vietą, veikia be radijo ryšio, naudoja kamufliažą ir paruoštas inžinerines slėptuves. Norint jas aptikti ir sunaikinti, reikia ilgalaikės stebėsenos, žvalgybos informacijos apjungimo ir tikslaus žvalgybos bei puolimo elementų koordinavimo, rašo „Defense Express“.
