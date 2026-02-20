Seimo narė siūlo nustatyti 16 metų amžiaus ribą socialiniams tinklams

„Amžiaus cenzas galioja tokiems pavojingiems dalykams kaip tabakas, alkoholis ar lošimai, skaitmeninėje erdvėje taip pat turi būti aiški riba, nuo kada asmuo laikomas skaitmeniniu pilnamečiu, galinčiu prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Todėl siūlysiu nustatyti, kad socialiniais tinklais būtų galima naudotis nuo 16 metų ir įpareigoti socialinius tinklus taikyti veiksmingas amžiaus patikrinimo sistemas, ne tik varneles“, – pabrėžė pataisų iniciatorė D. Ulbinaitė.
Parlamentarė akcentuoja, kad įtvirtinus pokyčius socialinių tinklų paslaugų teikėjai būtų įpareigoti taikyti patikimus amžiaus nustatymo mechanizmus – technologines priemones, leidžiančias realiai patvirtinti naudotojo amžių.
Socialinių tinklų platformos privalėtų užtikrinti, kad jaunesni nei 16 metų asmenys negalėtų registruotis ar naudotis paslaugomis be teisėto pagrindo.
Nesilaikant nustatytų amžiaus patikros įpareigojimų, platformoms būtų taikoma administracinė atsakomybė.
ELTA primena, kad Australijoje praėjusių metų gruodį įsigaliojo socialinės žiniasklaidos draudimas vaikams ir jaunesniems nei 16 metų amžiaus jaunuoliams. Valstybė įpareigojo internetinių paslaugų teikėjus, tokius kaip „TikTok“, „Instagram“ ir „Snapchat“, ištrinti jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyras.
Australijos pavyzdžiu seka ir Jungtinė Karalystė (JK) bei kitos Vakarų šalys. Sausio pabaigoje JK parlamento aukštesnieji rūmai balsavo už draudimą naudotis socialine žiniasklaida jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. Opozicijoje esančių konservatorių parlamentaro Johno Nasho pateiktą pataisą parėmė 261 parlamentaras, o 150 buvo prieš.