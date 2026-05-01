Lietuva gilina bendradarbiavimą su JAV gynybos pramonės milžine „Lockheed Martin“

2026 m. gegužės 1 d. 12:33
Krašto apsaugos viceministrė Vitalija Zumerienė ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gynybos technologijų bendrovės „Lockheed Martin“ atstovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma išplėsti gynybos pramoninį bendradarbiavimą Lietuvoje. Kaip nurodo Krašto apsaugos ministerija (KAM), siekiama, kad bendri projektai apimtų įvairias sritis – nuo raketų technologijų iki remonto, priežiūros, mokymų ir integracijos sprendimų.
Pažymima, jog susitarimu ieškoma būdų įtraukti Lietuvos įmones į tarptautines tiekimo grandines, stiprinama technologinė bazė, kuriamos vietinės kompetencijos, identifikuojamos abipusiai naudingos sritys, o Lietuvos pramonė ir mokslo institucijos įtraukiamos į bendrus projektus.
„Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su „Lockheed Martin“ ir jų padalinio įsteigimas Lietuvoje – tai ne tik simboliniai žingsniai, bet ir reali galimybė šiai gynybos pramonės milžinei glaudžiau dirbti su Lietuvos institucijomis, verslu ir mokslo bendruomene. Inicijavome šį bendradarbiavimo susitarimą, kuris atspindi Lietuvos atvirumą ir ryžtą kurti palankias sąlygas gynybos pramonei augti – siekiame pritraukti naujų investicijų ir dirbame ties tuo, kad Lietuva ne tik pirktų ginkluotę, bet pati taptų gynybos technologijų ekosistemos dalyve“, – lankydamasi JAV kalbėjo krašto apsaugos viceministrė V. Zumerienė.
Pasak ministerijos, Lietuva jau yra įsigijusi pažangias „Lockheed Martin“ sistemas, tarp jų – HIMARS. Šios sistemos esą stiprina Lietuvos kariuomenės pajėgumus, didina atgrasymą ir užtikrina geresnį sąveikumą su sąjungininkais.
„Mūsų partnerystė su Lietuva žymi naują bendradarbiavimo etapą, kuris peržengia vien tik pasaulinio lygio ginkluotės sistemos tiekimą. Ieškodami bendrų pramonės galimybių, plečiame „Lockheed Martin“ pasaulinį tiekėjų ir partnerių tinklą – būtent tokio požiūrio reikia, kad spėtume tenkinti augančią paklausą mūsų kovomis patikrintoms galimybėms tiek šalies viduje, tiek užsienyje“, – pranešime cituojama „Lockheed Martin“ taktinės ginkluotės viceprezidentė Gaylia Campbell.
Kaip nurodo KAM, šis susitarimas – tikslingas žingsnis link stipresnės, modernesnės ir labiau integruotos Lietuvos gynybos pramonės. Tikimasi, jog sėkmingas tolesnis bendradarbiavimas reikšmingai padidintų Lietuvos atsparumą ir prisidėtų prie regiono saugumo stiprinimo.
