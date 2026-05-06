Kibernetinis saugumas: kada reikalingas išorinis CISO?

Kas yra išorinis CISO?
Išorinis CISO (angl. Chief Information Security Officer) – tai informacijos ir kibernetinio saugumo vadovas, kuris organizacijai teikia strateginio lygmens saugumo valdymo paslaugas kaip išorinis partneris. Jo vaidmuo – padėti organizacijoms strategiškai valdyti kibernetines rizikas, užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pasirengti galimiems incidentams.
Pasak Telecentro kibernetinės ir informacinės saugos ekspertės Alinos Kijerul, išorinis CISO padeda organizacijoms kibernetinį saugumą matyti ne kaip atskiras technologijas ar IT sprendimus, o kaip strategiškai valdomą organizacijos sritį.
„Kibernetinis saugumas organizacijoms šiandien yra strateginis klausimas, turintis tiesioginę įtaką veiklos tęstinumui, reputacijai ir klientų pasitikėjimui. Todėl svarbu, kad organizacijoje būtų vienas atsakingas žmogus, kuris valdytų visus informacijos ir kibernetinio saugumo procesus bei būtų atsakingas už bendrą saugumo strategiją“, – sako ekspertė.
Saugumo vadovas – be naujo darbuotojo paieškų
Ne visoms organizacijoms efektyvu samdyti pilno etato informacijos ir kibernetinio saugumo vadovą. Tokia pozicija reikalauja didesnių finansinių išteklių, be to ne kiekvienai organizacijai, atsižvelgiant į jos dydį ir veiklos pobūdį, reikalingas pilnu etatu dirbantis saugumo vadovas. Pasirinkus išorinio CISO modelį, organizacija moka tik už faktinį eksperto įsitraukimą.
Svarbu ir tai, kad išorinis CISO veikia nepriklausomai nuo organizacijos vidaus struktūrų, todėl gali objektyviai įvertinti kibernetines rizikas. Augančioms organizacijoms išorinis CISO suteikia ir reikiamo lankstumo – saugumo valdymas gali būti diegiamas palaipsniui, prisitaikant prie organizacijos poreikių.
„Išorinis CISO suteikia organizacijai galimybę pasitelkti aukščiausio lygmens kibernetinio saugumo kompetenciją be būtinybės keisti esamą organizacinę struktūrą ar samdyti naują darbuotoją. Toks modelis padeda ne tik efektyviau valdyti kaštus, bet ir užtikrinti objektyvų, nepriklausomą kibernetinių rizikų vertinimą. Jis ypač tinka organizacijoms, kurios nori stiprinti saugumą nuosekliai, bet kartu išlikti lanksčios“, – teigia ekspertė.
CISO funkcija: nuo rizikų identifikavimo iki pasirengimo incidentams
Išorinis CISO organizacijoje atsako už tai, kad kibernetinis saugumas būtų valdomas nuosekliai ir strategiškai, o ne tik reaguojant į pavienius incidentus. Jo veikla apima esamos saugumo situacijos įvertinimą, rizikų identifikavimą, prioritetų nustatymą bei aiškios kibernetinio saugumo krypties formavimą. Praktikoje tai reiškia, kad CISO atlieka trūkumų analizę pagal teisės aktų reikalavimus, rengia informacijos saugumo politiką ir dokumentaciją, koordinuoja incidentų valdymą ir nuolat vertina rizikas bei organizuoja darbuotojų mokymus. CISO padeda organizacijai suprasti, kuriose vietose rizika yra didžiausia, kokie sprendimai būtini čia ir dabar, o ką galima planuoti ilgesnėje perspektyvoje.
„CISO vertė organizacijai atsiskleidžia tada, kai kibernetinis saugumas tampa ne pavienių techninių priemonių rinkiniu, o nuosekliai valdomu procesu. Tai reiškia gebėjimą ne tik identifikuoti rizikas, bet ir suprasti jų poveikį verslui, kryptingai nustatyti prioritetus bei sistemingai ruoštis galimiems kibernetiniams incidentams. Tokiu atveju organizacija greičiau ir užtikrinčiau reaguoja į krizes bei aiškiai žino, kaip užtikrinti veiklos tęstinumą“, – sako Telecentro kibernetinės ir informacinės saugos ekspertė Alina Kijerul.
Kaip pasirinkti patikimą kibernetinio saugumo partnerį?
Renkantis išorinio kibernetinio saugumo vadovo paslaugas, svarbu vertinti ne tik technines kompetencijas, bet ir partnerio patirtį bei gebėjimą dirbti su kritine infrastruktūra. Ne mažiau svarbu, ar paslaugos teikiamos laikantis tarptautinių standartų, užtikrinančių informacijos saugumą, paslaugų kokybę ir aiškius procesus.
Tokius kriterijus atitinka Telecentras – valstybės valdoma IT ir telekomunikacijų įmonė, turinti ilgametę patirtį kibernetinio ir informacinio saugumo srityje. Telecentro veikla grindžiama tarptautiniais standartais, tai patvirtina TIER III ir ISO sertifikatai, taip pat individualūs ekspertų sertifikatai, tokie kaip CISSP ir CC.
