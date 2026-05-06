Startuoja pirmasis pasaulyje krikščioniškas mobiliojo ryšio tinklas – ir štai ką jame žada blokuoti

„Mes ketiname sukurti – ir manome, kad turime visą teisę tai daryti – aplinką, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas Jėzui, kurioje nėra pornografijos, nėra LGBT, nėra transseksualų“, – žurnalui „MIT Technology Review“ sakė „Radiant Mobile“ įkūrėjas Paulas Fisheris.
Krikščioniškasis mobiliojo ryšio tinklas neturi savo mobiliojo ryšio bokštų, bet perka infrastruktūrą iš „T-Mobile“ - panašiai kaip ir praėjusiais metais paleistas prezidento Trumpo „Trump Mobile“.
Jis naudoja Izraelio kibernetinio saugumo įmonės „Allot“ paslaugas, kad suskirstytų interneto svetainių domenus į daugiau nei 100 turinio kategorijų, blokuodamas visą pornografinį turinį.
Įmonė taip pat turi numatytąjį filtrą, nukreiptą į seksualinį turinį, siekdama nepraleisti į planą naudojančius įrenginius su lytimi susijusią ir LGBT informaciją.
P. Fisheris, kuris anksčiau dirbo tokių supermodelių kaip Naomi Campbell agentu, pabrėžė, kaip ši technologija gali blokuoti net konkrečius svetainių skyrius - pavyzdžiui, Jeilio universiteto svetainės puslapį, skirtą LGBT klausimams.
„Jie turi vienos iš savo svetainių poskyrį, kuris yra visiškai skirtas, žinote, transseksualų lygybei“, – apie universitetą sakė P. Fisheris. Jis nurodė, kad nors yale.edu krikščioniškame tinkle nebūtų blokuojamas, konkreti svetainė lgbtq.yale.edu būtų blokuojama.
„Jei [LGBT turinį] nuolat matysime Jeilio universiteto pirmuosiuose puslapiuose, juos taip pat užblokuosime“, – sakė P. Fisheris, kuris anksčiau taip pat vedė realybės šou, kurio metu bandė reabilitacijos centruose ir benamių prieglaudose gyvenančius žmones paversti modeliais.
„T-Mobile“ atstovai atsisakė „New York Post“ komentuoti, ar tokie blokavimai nepažeidžia kokių nors bendrovės taisyklių. Jie tiek tik pasakė, kad „T-Mobile“ neturi tiesioginių ryšių su „Radiant Mobile“, paaiškindami, kad naujoji paslauga veiks per mobiliojo virtualaus tinklo operatoriaus valdytoją „CompaxDigital“.
P. Fisheris sako, kad tikisi, jog dalis jo įmonės 30 JAV dolerių per mėnesį abonemento mokesčio galiausiai bus paaukota prisijungusioms bažnyčioms. Jis nurod4, kad pasamdė krikščioniškus nuomonės formuotojus reklamai ir nori išplėsti įmonės veiklą į kitas daugiausia krikščioniškas šalis - pavyzdžiui, Meksiką ir Pietų Korėją.
Įmonės operacijų direktorius, Orlando pastorius Chrisas Klimisas, teigė, kad nori „kažką daryti“ dėl to, ką jis pavadino pornografijos krize krikščionybėje. Jis sakė esantis sukrėstas neseniai atlikto tyrimo, kuris parodė, jog du trečdaliai pastorių turi „asmeninę istoriją“ su pornografija, ir nerimavo, kad jo šeši vaikai savo įrenginiuose gali netyčia susidurti su suaugusiems skirtu turiniu. „Turime rasti būdą, kaip uždaryti duris į skaitmeninę erdvę. Būtent tai mes ir bandome padaryti“, – kalbėjo jis jis.
Parengta pagal „New York Post“.
