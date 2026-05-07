Ragina operatorius aiškiau informuoti vartotojus: „dovana“ neturi tapti mokama paslauga

Pastaruoju metu RRT gauna vis daugiau vartotojų kreipimųsi dėl situacijų, kai kartu su pagrindinėmis mobiliojo (kalbinio ir interneto) ryšio paslaugomis suteikiamos papildomos paslaugos – televizijos, interneto apsaugos ir kitos paslaugos – tam tikrą laikotarpį teikiamos nemokamai, tačiau vėliau automatiškai tampa mokamos, jei vartotojas aktyviais savo veiksmais jų neatsisako.
RRT vertinimu, tokios praktikos savaime nėra draudžiamos, tačiau vartotojai apie nemokamo laikotarpio trukmę, vėlesnio apmokestinimo sąlygas, taikomą kainą bei atsiskaitymo tvarką turi būti informuojami aiškiai, tiksliai ir suprantamai dar prieš sudarant sutartį, o papildomai – ir prieš pasibaigiant nemokamam laikotarpiui.
„Vartotojų pasitikėjimas rinka prasideda nuo aiškių taisyklių ir sąžiningo jų laikymosi. Vartotojui turi būti suprantamai paaiškinta, kokias paslaugas jis gauna, kiek jos kainuos ateityje ir nuo kada bus pradėtas jų apmokestinimas. Informacija negali būti pateikiama taip, kad realios finansinės pasekmės paaiškėtų tik gavus didesnę sąskaitą“, – pažymi RRT pirmininkė Jūratė Šovienė. RRT taip pat atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais vartotojams nepakankamai aiškiai paaiškinamos ir papildomos sąlygos, susijusios su akcijomis ar kartu suteikiama įranga, pavyzdžiui, planšete. RRT vertinimu, visa reikšminga informacija apie taikomas nuolaidas, jų galiojimo laikotarpį, galimas pasekmes nutraukiant sutartį anksčiau laiko ar papildomus mokėjimus turi būti pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.
Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, mobiliojo ryšio operatoriai privalo užtikrinti, kad vartotojams teikiama informacija būtų aiški, tiksli ir neklaidinanti, o prieš pasibaigiant nemokamam ar bandomajam laikotarpiui vartotojai būtų tinkamai informuojami apie tolesnio paslaugos teikimo ir apmokestinimo sąlygas.
RRT ragina visus elektroninių ryšių paslaugų teikėjus įvertinti taikomas praktikas, užtikrinti didesnį skaidrumą vartotojų atžvilgiu ir aktyviai spręsti kilusius nesutarimus tiesiogiai su savo klientais, nelaukiant, kol vartotojai bus priversti kreiptis į RRT. RRT kartu primena vartotojams, kad prieš sudarant sutartį svarbu atidžiai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis, atkreipti dėmesį į siūlomas papildomas paslaugas, akcijų trukmę, vėlesnio apmokestinimo sąlygas bei kartu suteikiamai įrangai taikomas sąlygas.
RRT 2026 metų pirmąjį ketvirtį išnagrinėjo 109 ginčus tarp vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų – beveik 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu (61). Daugiausiai RRT išnagrinėtų ginčų buvo dėl „Tele2“ suteiktų elektroninių ryšių paslaugų (54).
Per šių metų sausio-kovo mėn. RRT ekpertai vartotojams suteikė 530 konsultacijų, daugiausia vartotojai kreipėsi dėl „Tele2“, „Bitės“ ir „Cgates“ taikomos praktikos.