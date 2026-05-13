Rusija skelbia, kad į frontą pradėjo tiekti HIMARS analogą – bet yra vienas klaustukas

Tai pirmas kartas, kai rusai oficialiai patvirtino „Sarma“ raketų paleidimo sistemų tiekimą savo kariuomenei. Taip pat praėjusių metų pradžioje Rusijos žiniasklaidos priemonės teigė, kad šią MLRS sistemą Rusijos okupacinės pajėgos jau naudojo mūšio lauke Ukrainoje. Tačiau iki šiol neatsirado jokių tai patvirtinančių įrodymų - pavyzdžiui, „Sarma“ nuotraukų ar vaizdo įrašų.
Taip pat nežinoma, kiek šių sistemų buvo užsakyta Rusijos ginkluotosioms pajėgoms ar kiek jų jau buvo pristatyta - tačiau yra pranešimų, kad Rusijos kariuomenė įsigijo 12 „Sarma“ sistemų ir 12 jas lydinčių transporto priemonių.
Tačiau ši MLRS eksporto rinkoje sulaukė mažai sėkmės, nors Rusija ją įvairiomis formomis demonstravo parodose beveik du dešimtmečius. Apskritai ji buvo sukurta specialiai Pietryčių Azijos šalių sąlygoms.
Nors MLRS „Sarma“ buvo pristatyta šiais metais Saudo Arabijoje vykusioje parodoje „World Defense Show 2026“, o žinios apie jos kūrimą pirmą kartą pasirodė dar 2023 m., galima teisingai teigti, kad šiai sistemai yra mažiausiai 19 metų.
Iš tiesų „Sarma“ yra eksperimentinės MLRS, pavadintos „9A52-4 Kama“, pervadinimas. Ji buvo pristatyta 2007 m. ir buvo tokia nesėkminga, kad Rusija galiausiai nusprendė eksponuoti tik maketą.
Nors Rusijoje „Sarma“/„Kama“ apibūdinama kaip HIMARS atitikmuo, ji taip pat pristatoma kaip mobilusis „Tornado-S“ variantas. „Kama“ turi šešis paleidimo vamzdžius - palyginti su 12 „Tornado-S“ - ir skelbiama, kad gali smogti taikiniams iki 120 km nuotoliu.
Anksčiau rusai teigė, kad nuotolis siekia 200 km, tačiau tai dar nėra patvirtinta, rašo „Defense Express“.
