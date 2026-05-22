Ukrainiečiai ėmėsi netikėtų sprendimų: droną paleido neįprastu būdu

Bandymas, kurio detalės buvo paskelbtos Ukrainos kariniuose kanaluose, apėmė „Perennial Autonomy“ pagamintą „Hornet“, kuris buvo paleistas iš baliono maždaug 8 kilometrų aukštyje – po to, kai aerostatas nunešė droną 42 kilometrus nuo jo paleidimo taško.
Ukrainos šaltiniai pranešė, kad dronas per skrydį oro balionu sunaudojo tik 5 procentus savo baterijos energijos, todėl beveik visą energijos rezervą galėjo panaudoti ginkluotai smogiamajai misijai. Ukrainos operatoriai teigia, kad ši taktika galėtų padidinti „Hornet“ veikimo nuotolį nuo maždaug 150 kilometrų iki maždaug 300 kilometrų – nors šie skaičiai nebuvo nepriklausomai patikrinti.
„Hornet“ – tai fiksuoto sparno vienkartinis atakos dronas, pagamintas JAV įsikūrusios bendrovės „Perennial Autonomy“, kuri, remiantis daugybe paskelbtų pranešimų, yra susijusi su technologijų įmonių tinklu, susijusiu su buvusiu „Google“ generaliniu direktoriumi Ericu Schmidtu.
Dronas turi maždaug dviejų metrų sparnų mojį, gali gabenti apie penkis kilogramus krovinio, skrenda maždaug 100 kilometrų per valandą greičiu ir turi dirbtiniu intelektu valdomą navigacijos sistemą, sukurtą atlaikyti elektroninės kovos trukdžius. Jis paleidžiamas iš pneumatinės katapultos, o vieneto kaina, priklausomai nuo konfigūracijos, svyruoja nuo 5000 iki 12 000 JAV dolerių. Ukrainoje šis ginklas pelnė aukštus įvertinimus iš karinių operacijų vykdytojų, kurie jį naudoja specialiai logistikos maršrutams giliai Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje kontroliuoti.
„Hornet“ kovinių misijų sąrašas Ukrainoje sparčiai pildosi. Ukrainos Nacionalinės gvardijos 1-asis Azovo korpusas patvirtino, kad „Hornet“ dronai sistemingai naudojami smūgiams prieš Rusijos tiekimo maršrutus Donecko srityje, įskaitant kelius aplink Vuhledarą, Andrijivką, Horlivką, Lysychanską ir pačią Donecko aplinkkelį. Vaizdo įrašai parodė, kad dronas veikė virš okupuoto Donecko miesto, esant daugiau nei 50 kilometrų atstumu nuo fronto linijos. „Azov“ pilotai teigė, kad jie patruliavo kelius iki 160 kilometrų už kontaktinės linijos, o 2026 m. gegužę kariai pažadėjo dar labiau padidinti smūgių gylį.
Analizės grupė „Točnyj“ užfiksavo, kad tokio tipo vidutinio nuotolio smūgiai nuo 2026 m. vasario iki kovo išaugo daugiau nei dvigubai – iki mažiausiai 288 reidų, nukreiptų prieš Rusijos tiekimo sandėlius, logistikos transportą, elektros infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas užnugaryje.
Patikimo giluminio smūgio logistikos objektams operatyvinė reikšmė yra didžiulė, rašo „Defence Blog“. Rusijos pajėgos Rytų Ukrainoje labai priklauso nuo kelių ir geležinkelių tinklų, kad galėtų pervežti šaudmenis, degalus, maistą ir atsarginį personalą iš susirinkimo vietų į fronto vienetus.
Nuolatinis ir didelio masto šio srauto sutrikdymas sumažina kovinį efektyvumą taip, kaip to neįmanoma pasiekti vien artilerijos ugnimi ar spaudimu fronto linijoje. „Hornet“ dirbtiniu intelektu atliekamas taikymasis, leidžiantis dronui savarankiškai klasifikuoti ir pulti transporto priemones paskutinėje skrydžio fazėje, daro jį ypač veiksmingą sąlygomis, kai elektroninis trukdymas kitaip apakintų nuotoliniu būdu valdomą sistemą.
Rusijos elektroninės karo operacijų operatoriai operatyviniuose pranešimuose yra apibūdinę šį droną kaip „labai pavojingą“.
Kaip apibūdino Ukrainos šaltiniai, aerostato paleidimo koncepcija vienu metu naudoja tris skirtingus skrydžio nuotolio padidinimo mechanizmus. Pirma, pats aerostatas gabena droną horizontaliai link tikslinės zonos, nesunaudodamas baterijos energijos, taip efektyviai pridedant baliono skrydžio nuotolį prie paties drono nuotolio.
Antra, paleidimo aukštis, šio bandymo metu siekęs maždaug 8 kilometrus, suteikia dronui didelį potencialios energijos pranašumą: dideliame aukštyje paleistas dronas gali sklęsti nemažą atstumą, kol jo variklis net nepradeda veikti, taip taupydamas baterijos energiją, kuri kitaip būtų sunaudota variklio skrydžio pakilimo fazėje.
Trečia, kadangi dronas pasiekia paleidimo vietą su beveik visiškai neišsikrovusia baterija, jis turi visą savo skrydžio nuotolį. Šių trijų veiksnių derinys ir lemia teigiamą veiksmingo skrydžio nuotolio padvigubėjimą, nors tikslus 300 kilometrų skaičius turėtų būti vertinamas kaip operatyvinis įvertinimas, kol nebus atlikti tolesni dokumentuoti bandymai, rašo „Defence Blog“.