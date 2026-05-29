Rūdninkų poligone baigtas prieštankinių ginklų šaudyklos kompleksas

2026 m. gegužės 29 d. 10:53
Rūdninkų kariniame poligone baigtas statyti prieštankinių ginklų šaudyklos kompleksas, pasirašytas 1,08 mln. eurų vertės darbų užbaigimo aktas.
Šaudyklos kompleksą sudaro dvi šaudymo pozicijos, stebėjimo bokštelis, apsauginis pylimas šaudyklos pabaigoje. Taip pat privažiavimo iki pylimo kelias, stoginė būrio vienetui, stoginė šaudmenų išdavimui, autotransporto stovėjimo aikštelė.
„Rūdninkų poligone baigiame dar vienų svarbų etapą – sukūrėme sąlygas prieštankinių ginklų šaudykloje treniruotis Lietuvos kariams, Vokietijos brigadai, sąjungininkams. Tačiau tai tik dalis platesnės krypties: karinės infrastruktūros stiprinimą ir toliau tęsiame ypač sparčiu tempu“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados poreikiams pritaikytas ginklų šaudyklos kompleksas leis tobulinti treniravimosi įgūdžius, sustiprins bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinius pajėgumus.
