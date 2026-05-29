Rūdninkų poligone baigtas prieštankinių ginklų šaudyklos kompleksas

Šaudyklos kompleksą sudaro dvi šaudymo pozicijos, stebėjimo bokštelis, apsauginis pylimas šaudyklos pabaigoje. Taip pat privažiavimo iki pylimo kelias, stoginė būrio vienetui, stoginė šaudmenų išdavimui, autotransporto stovėjimo aikštelė.
„Rūdninkų poligone baigiame dar vienų svarbų etapą – sukūrėme sąlygas prieštankinių ginklų šaudykloje treniruotis Lietuvos kariams, Vokietijos brigadai, sąjungininkams. Tačiau tai tik dalis platesnės krypties: karinės infrastruktūros stiprinimą ir toliau tęsiame ypač sparčiu tempu“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Lietuvos kariuomenės ir Vokietijos brigados poreikiams pritaikytas ginklų šaudyklos kompleksas leis tobulinti treniravimosi įgūdžius, sustiprins bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinius pajėgumus.