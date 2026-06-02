Naujas pavojus? Kinijoje sukurta dažų rūšis, kuri daro dronus „nematomus“

Kaip veikia radarus „apakinantys“ dažai? Karinėje pramonėje įprastas metalas yra didžiausias radaro sąjungininkas, kadangi jo paviršius puikiai atspindi radijo bangas ir išduoda objekto koordinates. Tačiau naujoji Kinijos kūrėjų danga veikia visiškai kitu principu – ji neatspindi gauto signalo atgal į radarą, o jį sugeria ir efektyviai paverčia šiluma. Dėl šio proceso priešo radiolokacinės sistemos tiesiog „apanka“.
Užtenka vos pusės milimetro (0,5 mm) storio sluoksnio, kad atspindėtas radaro signalas sumažėtų perpus (3–3,5 dB). Vienas kvadratinis metras šios apsauginės dangos sveria šiek tiek daugiau nei kilogramą.
Danga pasižymi dideliu atsparumu: ji lengvai atlaiko karštį iki 250 °C, nenubyra nuo stipraus kratymo bei sėkmingai išlaikė 2000 valandų trukmės bandymus su agresyvia jūros druska.
Didžiausias šios technologijos privalumas – neįtikėtinai paprastas naudojimas. Norint droną padengti šiais dažais, nereikia jokių specializuotų gamyklų ar brangios įrangos. Be to, gamintojas sukūrė tris skirtingas dažų modifikacijas, skirtas kovai su įvairių tipų radarais:
Šis naujas atradimas kelia papildomą nerimą tarptautinėje bendruomenėje, ypač atsižvelgiant į anksčiau skelbtą informaciją, kad Kinija slapta tiekia Rusijai pagrindinius komponentus „Shahed“ tipo dronams. Ekspertų teigimu, Rusija iš Kinijos gauna mikroschemas ir programuojamas FPGA schemas, kurios atlieka „smegenų“ funkciją.
Dėl glaudaus bendradarbiavimo elektronikos srityje Rusija sugebėjo milžiniškais tempais išpūsti gamybos apsukas: jei prieš trejus metus Tatarstano gamyklose buvo surenkama apie 10 „Shahed“ dronų per dieną, tai šiandien šis skaičius pasiekė net 404 vienetus, o kas mėnesį nuo konvejerio nurieda daugiau nei 5000 mirtinų aparatų.
