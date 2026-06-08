Rusai dislokavo retą karo mašiną

Ši raketų ir pabūklų oro gynybos sistema buvo iš esmės modernizuota: įdiegta nauja elektrooptinė sistema, o šaltinių teigimu, taip pat atnaujinta ir jos radaro sistema. Taip pat pastebėta, kad mašinoje įrengta papildomi šarvai.
Rusija dirba prie „Tunguska“ sistemos modernizavimo nuo dešimtojo dešimtmečio. Modernizuota „2K22M1 Tunguska-M1“ į tarnybą įtraukta 2003 m. Laikui bėgant į sistemą įdiegtos naujos technologijos, kurios žymiai pagerino jos kovinius pajėgumus.
Vienas iš išorinių „Tunguska-M1“ atpažinimo požymių yra ovali oro stebėjimo radaro antena, sumontuota už bokštelio. Sistemoje įrengta šiluminių vaizdų ir televizinio taikymo sistema su automatiniu taikinių sekimu. Taip pat buvo atnaujinta jos skaitmeninė skaičiavimo sistema – dėl to taikinių aptikimo galimybės padidėjo iki 20 km atstumo ir 5 km aukščio.
„Tunguska-M1“ raketų valdymas yra visiškai automatizuotas, sistema yra susieta su baterijos vadaviete, o tai leidžia keistis duomenimis realiuoju laiku. Tai leidžia automatiškai paskirstyti taikinius tarp oro gynybos sistemų, didinant viso dalinio kovinį efektyvumą, rašo „Militarnyj“.
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