Kanada nori uždrausti socialinę žiniasklaidą jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams

„Matėme labai rimtų padarinių, kuriuos gali sukelti socialinė žiniasklaida, – sakė kultūros ministras Marcas Milleris. – Vaikų saugumas negali būti tik antraeilis dalykas“. Todėl paskyras socialiniuose tinkluose esą ateityje bus galima turėti tik nuo 16 metų.
Gruodžio mėnesį Australija tapo pirmąja pasaulyje šalimi, pareikalavusia, kad „TikTok“, „YouTube“, „Snapchat“ ir kitos populiariausios svetainės pašalintų jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyras, antraip joms grėstų didelės baudos. Dabar jau ir daugiau šalių ėmėsi atitinkamų priemonių arba ketina imtis.
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