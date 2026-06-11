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Kanada nori uždrausti socialinę žiniasklaidą jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams

2026 m. birželio 11 d. 09:35
Rasa Strimaitytė
Kovodama su socialinės žiniasklaidos pavojais vaikams ir jaunuoliams, ir Kanada svarsto įvesti minimalaus amžiaus ribojimus. Vyriausybė trečiadienį pateikė įstatymo projektą, kuris numato socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims. Be to, dirbtinio intelekto (DI) pokalbių robotų kūrėjai būtų įpareigoti riboti žalingo turinio kūrimą.
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„Matėme labai rimtų padarinių, kuriuos gali sukelti socialinė žiniasklaida, – sakė kultūros ministras Marcas Milleris. – Vaikų saugumas negali būti tik antraeilis dalykas“. Todėl paskyras socialiniuose tinkluose esą ateityje bus galima turėti tik nuo 16 metų.
Gruodžio mėnesį Australija tapo pirmąja pasaulyje šalimi, pareikalavusia, kad „TikTok“, „YouTube“, „Snapchat“ ir kitos populiariausios svetainės pašalintų jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyras, antraip joms grėstų didelės baudos. Dabar jau ir daugiau šalių ėmėsi atitinkamų priemonių arba ketina imtis.
Internetassocialiniai tinklaiKanada
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