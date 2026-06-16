Sibire sudužo viršgarsinis bombonešis – ir kodėl tai blogesnė žinia Rusijai, nei ji bando tai parodyti

Rusijos pajėgos patvirtino, kad tolimųjų nuotolių bombonešis „Tu-22M3“ – sovietinės eros orlaivis, galintis gabenti tiek įprastines, tiek branduolines galvutes – sudužo Sibiro Irkutsko srityje per tai, ką Rusijos gynybos ministerija apibūdino kaip planinį mokomąjį skrydį, o preliminari priežastis nurodyta kaip variklio gedimas.
Pasak Rusijos gynybos ministerijos, įgula sėkmingai katapultavosi prieš katastrofą ir nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, o lėktuvas incidento metu negabeno jokių ginklų. Liudininkai ant žemės netoli Svirsko pranešė matę įgulos narius besileidžiančius parašiutais, kai degantis lėktuvas krito link Angaros upės krantų. Vėliau iš katastrofos vietos kilo didžiulis dūmų stulpas. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas pareiškime patvirtino, kad lėktuvas sudužo netoli Kamenkos kaimo ir kad į avarijos vietą atvyko gelbėjimo tarnybos bei medikai.
Lėktuve buvo orlaivio vadas, jo pavaduotojas, navigatorius ir skrydžio inžinierius, o kaip teigia Svirsko gyventojai, visiems keturiems pavyko iššokti su parašiutais. Rusijos žiniasklaidos priemonė „Mash“ pranešė, kad vadas po iššokimo užmezgė radijo ryšį ir patvirtino, jog įgula išgyveno.
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Teigiama, kad pilotai iki paskutinės akimirkos kreipė orlaivį tolyn nuo gyvenvietės, o lėktuvas sudužo lauke, prieš tai užsidegęs. „Tu-22M3“ yra vienas iš svarbiausių orlaivių Rusijos kariniame arsenale ne todėl, kad tai pažangiausia platforma pasaulyje, o todėl, kad ji yra nepakeičiama. Lėktuvas turi kintamojo kampo sparnus, o tai reiškia, kad sparno kampas prisitaiko prie skirtingų skrydžio fazių, ir gali pasiekti apie 2300 kilometrų per valandą – maždaug 2,2 machų – greitį. Lėktuvo veikimo nuotolis yra nuo 6800 iki 7000 km, o kovos spindulys – daugiau nei 2400 km.
Iš pradžių suprojektuotas Šaltojo karo metu NATO lėktuvnešių grupėms naikinti, šis lėktuvas tapo viena iš pagrindinių Rusijos tolimųjų nuotolių atakų platformų, gabenančių tokias raketas kaip „Kh-22“ ir modernizuotą „Kh-32“, kurias abi Rusija plačiai naudojo prieš Ukrainos miestus ir infrastruktūrą.
Raketa „Kh-22“ – vienas iš pagrindinių „Tu-22M3“ ginklų – gali būti aprūpinta tiek įprastine, tiek branduoline kovine galvute. Avarija įvyko netoli Svirsko miesto, esančio apie 50 km į šiaurės vakarus nuo Belajos karinių oro pajėgų bazės. Belajoje dislokuoti „Tu-22M3“ daliniai, įskaitant 200-ąjį gvardijos ir 444-ąjį sunkiųjų bombonešių aviacijos pulkus. Karo metu ten taip pat buvo pastebėti „Tu-95MS“ orlaiviai.
Ši bazė turi ypatingą reikšmę šio karo istorijoje. 2025 m. birželį Ukrainos saugumo tarnyba įvykdė operaciją „Voratinklis“ – masinį dronų smūgį prieš Rusijos strategines aviacijos bazes giliai Rusijos teritorijoje, o Belaja buvo vienas iš pagrindinių tikslų. Ukrainos SBU teigė, kad operacijos metu buvo sunaikinti 41 orlaivis ir padaryta apie 7 mlrd. JAV dolerių vertės žala. Nepriklausomi palydoviniai vertinimai patvirtino kelių orlaivių apgadinimus, tačiau nepateikė visų Ukrainos teiginių patvirtinimo.
Eksploatuojamų „Tu-22M3“ liko mažiau nei 55, daugelis jų buvo sunaikinti ant žemės arba numušti, o išlikusieji ne visi yra parengti skrydžiams. Egzistuoja modernizavimo programa, skirta išlikusius orlaivius atnaujinti iki „Tu-22M3M“ konfigūracijos, tačiau pažanga yra lėta, o pagrindinės problemos neįmanoma išspręsti vien modernizavimu. „Tu-22M3“ modelis nebegaminamas – o tai reiškia, kad nė vienas iš šių orlaivių negali būti pakeistas. Kiekvienas dėl priešo veiksmų, avarijos ar mechaninio gedimo prarastas orlaivis mažina flotilę, kurią Rusija negali padidinti ir kurią ji turi ribotas galimybes išlaikyti esamu operaciniu tempu.
2025 m. balandį „Tu-22M3“ sudužo Rusijos Irkutsko srities Usolskio rajone, o 2024 m. rugpjūtį dar viena avarija įvyko to paties regiono Čeremchovskio rajone. Pirmadienio incidentas reiškia, kad vien Irkutsko srityje per maždaug dvejus metus įvyko trys šio tipo orlaivių avarijos – tai tendencija, rodančia sistemines problemas, susijusias su orlaivių senumu, techninės priežiūros pajėgumais arba abiem šiais veiksniais.
Nuo 2022 m. vasario, kai prasidėjo plataus masto įsiveržimas į Ukrainą, Rusija naudoja savo tolimųjų nuotolių bombonešių parką padidintu operaciniu tempu, naudodama šiuos orlaivius nuolatinėms raketų atakoms prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, miestus ir karinius tikslus. Toks operacinis spaudimas pagreitina senstančių orlaivių korpusų nusidėvėjimą ir apsunkina techninės priežiūros procesus, kurie jau prieš karo pradžią buvo sudėtingi.
Remiantis atvirųjų šaltinių žvalgybos analitikų duomenimis, nuo 2022 m. Rusija prarado 11 lėktuvų „Tu-22M3“ – įskaitant kovinius nuostolius, lėktuvus, sunaikintus Ukrainos dronų smūgiais, ir dabar jau bent tris patvirtintas avarijas. Kiekvienas praradimas yra svarbesnis už ankstesnį. Pajėgos, kurios karą pradeda turėdamos 60 veikiančių bombonešių ir praranda 11 iš jų, nepraranda 18 procentų savo pajėgumų tiesiogine prasme. Likę orlaiviai turi skristi dažniau, juos turi prižiūrėti tos pačios perkrautos įgulos, o operacinę riziką, kuri anksčiau buvo paskirstyta didesniam skaičiui orlaivių, dabar turi prisiimti likusieji. Su kiekvienu incidentu skaičiai tampa vis blogesni.
Rusijos strateginė aviacija, kadaise buvusi viena iš galingiausių tolimųjų smūgių pajėgų pasaulyje, dalyvauja kare, kurio trukmės ji neplanavo, skraidydama lėktuvais, kurių negali pakeisti, iš bazių, kurių saugumo nuo atakų ji nebegali garantuoti – ir dabar, matyt, stengiasi išlaikyti tuos lėktuvus ore net ir per įprastus mokymus, rašo „Defence Blog“.
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