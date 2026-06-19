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Ukrainiečiai kuria unikalų jūrinį droną, skirtą naikinti orlaivius

2026 m. birželio 19 d. 21:10
Lrytas.lt
Ukraina kuria „Sirena“ – naują jūrinį trimarano tipo droną, aprūpintą galingomis elektroninės kovos priemonėmis ir raketomis, skirtomis Rusijos orlaiviams naikinti, praneša „Militarnyj“.
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Pasak šio leidinio, pažangusis bepilotis trimaranas „Siren“ buvo pristatytas tarptautinėje gynybos parodoje „Eurosatory“ Paryžiuje. Ši platforma buvo specialiai sukurta sudėtingoms elektroninės kovos (EW) operacijoms ribotose ir ginčytinose jūrų zonose.
Pagrindinis drono bruožas – integruota daugiadažnė trukdžių sistema, veikianti plačiame dažnių diapazone nuo 300 iki 6000 MHz. Tai leidžia sistemai vienu metu blokuoti priešo ryšius, GNSS navigacijos signalus ir kitų dronų valdymo kanalus.
Veiksmingas priešų įrangos elektroninio slopinimo spindulys siekia iki 30 kilometrų. Navigacijai ir savigynai trimaranas turi įrengtą radarą „Pelican V1“ ir EW sistemą „Scorpion V5“, kuri gali veiksmingai sutrikdyti priešų autopilotus bei neutralizuoti „Shahed“ tipo dronus.
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Ginkluotė ir techniniai duomenys
Be trukdžių sistemų, dronas yra gausiai ginkluotas kovai su oro taikiniams:
Paleidimo įrenginys: „SeaDRAGON“ paleidimo įrenginys.
Ginkluotė: „AIM-9M Sidewinder“ oras-oras raketas, skirtos kovai su priešo orlaivius.
Maksimalus greitis: iki 90 km/h.
Naudingasis krovinys: iki 300 kilogramų.
„Sirena“ gali vykdyti kovines užduotis autonominiu, pusiau autonominiu ir nuotoliniu valdymo režimais. Jis gali veikti nepertraukiamai iki 24 valandų, užtikrindamas pakrančių gynybą ir žvalgybą iki 800 kilometrų atstumu nuo vadavietės.
Ukrainos kūrėjai neseniai pristatė ir dar vieną unikalią autonominę sistemą, skirtą fronto linijoms. Įmonė „Global Mark“ sukūrė povandeninį droną „Sea Trident“, kuris pritaikytas visiškai autonominėms misijoms ir gali slapta smogti strateginiams taikiniams dideliais atstumais, nepastebimas priešo radarų. Be to, šalies gynybos įmonės aktyviai į naujas technologijas integruoja dirbtinį intelektą, rašo „RBC Ukraine“.
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