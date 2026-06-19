Vokietija grąžino Lenkijai karo metu išplėštas istorines brangenybes

Renginyje Lenkijos kultūros ministrė Marta Cienkowska akcentavo didžiulę grąžintų brangenybių nematerialiąją vertę, kadangi jos simbolizuoja šalies kultūrinį paveldą ir istorinę tapatybę
Tarp Varšuvos Abiejų Tautų Respublikos rūmuose pristatytų eksponatų – viduramžių rankraščio fragmentas su, kaip manoma, seniausiai užrašyto himno „Gaude Mater Polonia“ tekstu, taip pat karaliui Žygimantui Senajam priskiriamas žiedas. Vokietija taip pat sutiko grąžinti 11 miniatiūrinių geležinkelio eksponatų, kurie buvo paimti iš prieškario Varšuvos susisiekimo muziejaus.
Kultūros ministrės teigimu, Antrojo pasaulinio karo metais Lenkija patyrė vieną didžiausių kultūrinių vertybių netekčių Europos istorijoje: buvo pavogta arba sunaikinta daugiau nei pusė milijono meno kūrinių, rankraščių, archyvinių dokumentų ir istorinių objektų. Jų gražinimas namo – tai pergalė prieš karo meto plėšikavimą ir svarbus žingsnis siekiant istorinio teisingumo, sakė ji.
„Tai išskirtiniai paminklai, mūsų istorijos liudininkai, Lenkijos atminties fragmentai ir apčiuopiami mūsų kultūros tęstinumo įrodymai“, – kalbėjo M. Cienkowska.
Ministrė taip pat pareiškė, kad Lenkija ir toliau tęs darbą siekdama susigrąžinti visas kultūrines vertybes ir dar šiemet tikisi reikšmingų rezultatų.
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Derybose dėl turto grąžinimo su Vokietija 2025 m. gruodį pasiektas proveržis, pasak ministrės, parodė, kad net sudėtingus istorinius ginčus galima išspręsti geranoriškumu, dialogu ir abipuse pagarba.
Ceremonijoje dalyvavęs Vokietijos ambasadorius Lenkijoje Miguelis Bergeris dar kartą patvirtino Vokietijos įsipareigojimą veiksmingai nagrinėti turto grąžinimo reikalavimus siekiant užversti šį skausmingą bendros istorijos skyrių.
Sugrąžintos kultūrinės vertybės turi gilią simbolinę reikšmę Lenkijos muziejams. Pasak Krokuvos Nacionalinio muziejaus direktoriaus Andrzejaus Szczerskio, po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Prūsijos pajėgos sunaikino istorines Lenkijos karūnas ir skeptrus, todėl bet koks radinys, susijęs su Lenkijos monarchu, yra ypač retas ir vertingas.
Kaip primena portalas „TVP World“, eksponatų perdavimo ceremonija įvyko Lenkijos ir Vokietijos forume Berlyne trečiadienį, minint 35-ąsias Gerų kaimyninių santykių ir draugiško bendradarbiavimo sutarties pasirašymo metines.
Lenkijos kultūros ministrė M. Cienkowska eksponatus priėmė dalyvaujant Lenkijos užsienio reikalų ministrui Radosławui Sikorskiui ir Vokietijos užsienio reikalų ministrui Johannui Wadephului.