Pasak vyriausybės kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių, 12 metų ir vyresnių vaikų skiepijimas pradėtas sekmadienį, o kitą savaitę jis bus išplėstas ir 2-11 metų amžiaus grupėje. Tačiau AFP praneša, kad Cienfuegos provincijoje jaunesniųjų skiepijimas pradėtas jau dabar. Mokyklos, kurios nuo 2020 m. kovo mėnesio buvo iš esmės uždarytos, vėl atidaromos – su sąlyga, kad visi vaikai bus paskiepyti. Kuboje kontaktinis mokymas aktualesnis nei daugumoje kitų šalių dėl to, kad čia nėra plačiai prieinamos namų interneto prieigos, vaikai šiuo metu mokomi per televiziją ir neturi galimybės bendrauti.

Dauguma skiepų nuo įvairių ligų – tokių kaip tymai ar poliomielitas – gaunami dar nesulaukus ketverių metų. Tačiau COVID-19 labiausiai paveikė vyresnio amžiaus žmones, tad praktiškai visur skiepijimas nuo naujojo koronaviruso prasidėjo nuo vyresniojo amžiaus grupės. Bet kai kurioms šalims paskiepijus daugumą suaugusiųjų, o vien JAV Teksaso valstijoje koronavirusui pražudžius mažiausiai 59 vaikus, skiepijimo planai keičiasi. Be to, vaikai yra ne ką mažesniais ligos platintojais (net jei jie serga be simptomų) – tad argumentas, kad norint sukontroliuoti ligą, būtina paskiepyti ir vaikus, egzistavo visada.

Nepaisant to, tai yra sritis, kurioje įvairių šalių vyriausybės yra itin atsargios. Rimtų šalutinių poveikių tikimybė vaikams, net ir maža, kelia didelį susirūpinimą. Iki šiol niekas už Kubos ribų nėra pradėję skiepyti jaunesnių nei 12 metų asmenų, išskyrus kruopščiai kontroliuojamus tyrimus. Keletas šalių – ypač Kinija – pareiškė ketinančios tai daryti, o Čilė ruošiasi pradėti vaikų skiepijimą jau netrukus.

Tačiau Kuba yra ypatingas atvejis. Labai besididžiuojanti savo medicinos sistema ir biotechnologijų sektoriumi, Kuba pagamino „Abdala“ ir „Soberana“ vakcinas ir birželį pradėjo masinę vakcinaciją. Tačiau nė viena iš vakcinų nebuvo moksliškai ištirta tarptautiniu mastu, ir pirmojo pasaulio šalių sveikatos apsaugos agentūros jas abi vertina įtariai.

Kuba 2020 metus išgyveno beveik be COVID-19 – dėl veiksmingo testavimo ir užsikrėtusiųjų kontaktų atsekimo programų – ir bent jau pagal oficialius duomenis, atvejų skaičius buvo palyginus mažas. Tačiau šių metų birželio pabaigoje ir liepą nutiko staigus šuolis – nors mirtingumas vis dar yra tokio lygio, kokio pavydėtų dauguma šalių. Tačiau susirgimų skaičius sparčiai auga ir tikėtina, kad tai prisidėjo prie vasarą prasidėjusių neramumų.

Visos Kubos vakcinos yra subvienetinės baltyminės vakcinos (kaip aiškina dr. Miglė Tomkuvienė, tai yra vakcinos, kuriose naudojama tik dalelė patogeno, šiuo atveju – baltymas), todėl jas pigu pagaminti ir lengva platinti, palyginus su dažniausiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje naudojamomis iRNR vakcinomis. Tačiau nors Kuba teigia, kad „Soberana“ po antrojo skiepo atitinka „Pfizer“ efektyvumą, šalis kol kas neatskleidžia duomenų, leidžiančių tai nepriklausomai patvirtinti.

Parengta pagal „IFL Science“.