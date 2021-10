Ar COVID-19 skiepai gali sukelti persileidimą? Atsakymą pateikė naujas tyrimas

Tyrime buvo analizuojami keli Norvegijos nacionaliniai sveikatos registrai, siekiant palyginti paskiepytų moterų, kurios per pirmąjį nėštumo trimestrą patyrė persileidimą, ir moterų, kurios pirmojo nėštumo trimestro pabaigoje vis dar buvo nėščios, dalį.

„Mūsų tyrime nenustatyta jokių padidėjusios ankstyvo nėštumo praradimo rizikos po COVID-19 vakcinacijos įrodymų – ir tai papildė kitų ataskaitų, kuriose pritariama COVID-19 vakcinacijai nėštumo metu, išvadas“, – rašo tyrimo autoriai, tarp kurių yra ir Otavos universiteto (Kanada) Medicinos fakulteto Epidemiologijos ir visuomenės sveikatos mokyklos docentė bei Rytų Ontarijo vaikų ligoninės Tyrimų instituto mokslininkė dr. Deshayne Fell.

„Šios išvados džiugina moteris, kurios buvo paskiepytos ankstyvuoju nėštumo laikotarpiu, ir pateikia vis daugiau įrodymų, kad COVID-19 vakcinacija nėštumo metu yra saugi“, – teigia mokslininkai.

Dr. D.Fell, šiuo metu vadovaujanti Ontarijo provincijoje atliekamam COVID-19 vakcinų veiksmingumo ir saugumo tyrimui, ir tarptautinė komanda, atlikusi šį tyrimą, nenustatė jokio ryšio tarp gautos vakcinos tipo ir persileidimų. Norvegijoje buvo naudojamos „Pfizer“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“ vakcinos.

„Svarbu, kad nėščiosios būtų skiepijamos, nes joms kyla didesnė hospitalizacijos ir COVID-19 komplikacijų rizika – o jų kūdikiams kyla didesnė rizika gimti per anksti. Be to, tikėtina, kad skiepijimas nėštumo metu apsaugos naujagimį nuo COVID-19 infekcijos pirmaisiais mėnesiais po gimimo“, – rašo tyrimo autoriai.

Parengta pagal „SciTechDaily“.