Delta ir omikron – ne vienintelė priežastis, kodėl skubina kurti universalią vakciną

Siekdama kovoti su būsimais koronavirusų protrūkiais, pasaulio mokslo ir medicinos tyrimų bendruomenė dabar turėtų sutelkti dideles pastangas trims tikslams:

apibūdinti koronavirusų genetinę įvairovę įvairiose gyvūnų rūšyse;

geriau suprasti koronavirusų ligų patogenezę laboratorinių gyvūnų modeliuose bei žmonėse;

pritaikyti šias žinias kuriant ilgalaikes, plačiai apsaugančias nuo koronavirusų vakcinas.

Taip naujame komentare žurnale „The New England Journal of Medicine“ teigia gydytojai ir mokslininkai dr. Anthony S.Fauci, dr. Jeffery K.Taubenbergeras, ir dr. Davidas M.Morensas iš Nacionalinio alergijos ir infekcinių ligų instituto (NIAID), priklausančio Nacionaliniam sveikatos institutui.

Autoriai ragina tarptautiniu mastu bendradarbiauti ir imti išsamius šikšnosparnių, taip pat laukinių ir žemės ūkio gyvūnų koronavirusų mėginius – kad būtų galima suvokti visą esamų ir naujų koronavirusų „visatą“.

Jų teigimu, tokie tyrimai galėtų padėti iš anksto įspėti apie koronavirusus, galinčius sukelti protrūkius tarp žmonių. Jie rašo, kad kruopščiai kontroliuojami bandymai su žmonėmis, kurių metu savanoriai būtų veikiami koronavirusais, galėtų padėti geriau suprasti koronavirusų sukeliamų ligų procesus ir padėti sukurti vakcinas.

Nepaisant to, kad yra saugių ir veiksmingų COVID-19 vakcinų, vis dar nežinoma, ar išvis įmanoma – ir kaip galima – pasiekti nuolatinį imunitetą, pažymi NIAID specialistai. Jie teigia, kad COVID-19 sukeliantis virusas SARS-CoV-2 tikriausiai ir toliau cirkuliuos periodiniais protrūkiais neribotą laiką – be to, bet kada gali atsirasti nežinomo užkrečiamumo ir mirtingumo gyvūninių koronavirusų. Todėl turime gerokai paspartinti pastangas koronavirusų vakcinologijos srityje, rašo jie.

Autoriai pateikia idealios universalios koronavirusinės vakcinos, kuri užtikrintų ilgalaikę apsaugą nuo daugumos ar visų koronavirusų įvairaus amžiaus žmonėms ir visoms bendruomenėms, savybes.

Norint pasiekti šį tikslą, reikia atsakyti į esminius klausimus apie koronavirusų apsauginio imuniteto pobūdį – įskaitant tai, kokie vakcinos metodai geriausiai sukelia greitą atsaką (pavyzdžiui, antikūnus) ir ilgalaikį imuninės „atminties“ atsaką, kuris galėtų apsaugoti nuo naujai atsirandančių koronavirusų.

Dėl vis dar siaučiančios COVID-19 pandemijos ir nuolatinės naujų koronavirusų keliamos grėsmės būtina skubiai kurti saugias ir plačiai nuo koronavirusų apsaugančias vakcinas. Autoriai daro išvadą, kad mokslo ir technologijų bendruomenė dabar turi visiškai įsipareigoti spręsti šį iššūkį.

