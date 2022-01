XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje ir aštuntojo pradžioje serijinis žudikas, pasivadinęs Zodiako slapyvardžiu, Kalifornijoje nužudė mažiausiai penkis žmones. Per savo siautėjimą žudikas spaudai siuntė erzinančias žinutes, užrašytas šifru, kuriame raidės buvo pakeistos simboliais.

Pirmieji laiškai buvo išsiųsti trims rajono laikraščiams, kiekviename iš jų buvo skirtinga šifruotos žinutės dalis. Laikraščiai išspausdino šifruotas žinutes (arba kriptogramas) – nes Zodiakas grasino vėl žudyti, jei nebus laikomasi jo nurodymų.

Pirmąją žinutę, kuris buvo paprastesne nei vėlesnės, po savaitės – 1969 m. rugpjūčio 8 d. – iššifravo Donaldas Gine'as ir Bettye June Hardenai. Žinutėje buvo parašyta:

„I LIKE KILLING PEOPLE BECAUSE IT IS SO MUCH FUN IT IS MORE FUN THAN KILLING WILD GAME IN THE FORREST BECAUSE MAN IS THE MOST DANGEROUS ANIMAL OF ALL TO KILL SOMETHING GIVES ME THE MOST THRILLING EXPERENCE IT IS EVEN BETTER THAN GETTING YOUR ROCKS OFF WITH A GIRL THE BEST PART OF IT IS THAT WHEN I DIE I WILL BE REBORN IN PARADICE AND ALL THE I HAVE KILLED WILL BECOME MY SLAVES I WILL NOT GIVE YOU MY NAME BECAUSE YOU WILL TRY TO SLOW DOWN OR STOP MY COLLECTING OF SLAVES FOR MY AFTERLIFE EBEORIETEMETHHPITI“.

(liet. „MAN PATINKA ŽUDYTI ŽMONES, NES TAI LABAI SMAGU, SMAGIAU NEI ŽUDYTI LAUKINIUS ŽVĖRIS MIŠŠKUOSE, NES ŽMOGUS YRA PATS PAVOJINGIAUSIAS GYVŪNAS IŠ VISŲ ŽUDYTI KĄ NORS SUTEIKIA MAN LABIAUSIAI JAUDINANČIĄ PATIRTI, TAI NET GERIAU NEI PASITENKINTI SU MERGINA, O GERIAUSIA YRA TAI KAD KAI MIRSIU ATGIMSIU ROJŪJE IR VISI, KURIUOS NUŽUDYSIU TAPS MANO VERGAIS BET NESAKYSIU JUMS SAVO VARDO NES BANDYSITE SULĖTINTI AR SUSTABDYTI MANO VERGŲ RINKIMĄ SAVO POMIRTINIAM GYVENIMUI EBEORIETEMETHHPITI“.)

Laiške nebuvo jokių realių užuominų – išskyrus tai, kad žudikas turėjo gana keistų iliuzijų, kad jis rašė su klaidomis, ir kad galbūt jį įkvėpė filmas „The Most Dangerous Game“ (liet. „Pavojingiausias žaidimas“) pasakojantis apie žmogų, kurį pramogai medžioja aristokratas.

Po pirmosios žinutės žudiko šifrai tapo sudėtingesni. Vieną iš jų, kurį sudaro 340 simbolių, pavyko iššifruoti tik per 51 metus.

Šifravimo entuziastų komanda nusprendė pabandyti įveikti šifrą būtent todėl, kad žinojo, jog tai bus nemenku iššūkiu.

Davidas Oranchakas, Samas Blake'as ir Jarlas Van Eycke'as panaudojo programinę įrangą, kuri padėjo jiems įveikti šifrą, pirmiausia įvertindami daugybę galimų skaitymo krypčių, kurias būtų galima naudoti, jei šifras būtų transpozicinis. Grynos sėkmės dėka D.Oranchakas nustatė, kad vienas iš sprendimų, kaip šifras galėtų būti transponuojamas, atskleidė žinutės fragmentus, tarp jų „tikiuosi, kad“, „bandydami mane gaudyti“ ir „dujų kameros“.

Tai jiems suteikė užuominų, kad žinutė buvo perrašyta ne vienu dideliu bloku, kaip buvo pateikta, o suskaidyta į tris mažesnius teksto blokus, sudarytus iš devynių eilučių, po kurių sekė devynios eilutės, o po jų – dvi paskutinės.

Pradėjus nuo viršutinio kairiojo kampo, pasislinkus viena eilute žemyn ir per dvi pozicijas, galima gauti kitą raidę – ir taip atsirado raktas, kurį galima buvo paversti į raides, o paskui į žodžius. Pavyzdžiui, raidę „B“ atstojo „□7“, „c“ – paprastas „9“, o „A“ – daugybė klaviatūroje nesančių simbolių. Viską galite pamatyti šiame komandos paskelbtame vaizdo įraše:

Taikant šį metodą ir šiek tiek pakoregavus – bei ignoruojant keletą pavienių žodžių – žinutė pasirodė esanti tokia:

I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME

THAT WASNT ME ON THE TV SHOW

WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME

I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER

BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER

BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME

WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE

SO THEY ARE AFRAID OF DEATH

I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE IS

LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

(liet. TIKIUOSI KAD BANDYDAMI MANE GAUDYTI APTURITE DAUG DŽIAUGSMO

TV LAIDOJE BUVAU NE AŠ

O JAU PEREINANT PRIE MANĘS

AŠ NEBIJAU DUJŲ KAMEROS

NES JI MANE TIK GREIČIAU NUSIŲS Į ROJŪ

NES DABAR TURIU PAKANKAMAI VERGŲ KURIE DIRBS MAN

KAI VISI KITI PATEKĘ Į ROJŪ NETURĖS NIEKO

TAIGI JIE BIJO MIRTIES

AŠ NEBIJAU NES ŽINAU KAD MANO NAUJASIS GYVENIMAS YRA

GYVENIMAS BUS LENGVAS ROJŪJE MIRTIS).

„Iš visų dalykų labiausiai išsiskyrė eilutė „televizijos laidoje buvau ne aš“, – vaizdo įraše aiškina D.Oranchakas. – Šioje vietoje pašokau nuo kėdės, nes žinojau, kad šifras buvo gautas 1969 m. lapkričio 8 d., t.y. praėjus maždaug dviem savaitėms po to, kai kažkas, pasivadinęs Zodiaku, paskambino į televizijos pokalbių laidą, kurią vedė Jimas Dunbaras. Skambinusysis eteryje pasakė: „Man reikia pagalbos, aš sergu, nenoriu patekti į dujų kamerą“.

Dėl to D.Oranchakui iššifruotas tekstas atrodo tikras – nes atitinka įvykius tuo metu, kai buvo gautas. Likusi žinutės dalis taip pat atrodo visai tinkama kaip Zodiako žudikui.

Komanda pateikė savo šifruotę FTB – ir šis ją patvirtino.

„FTB žino, kad Zodiako žudikui priskiriamą šifrą neseniai įveikė privatūs piliečiai“, – sakoma FTB pranešime ir priduriama, kad Zodiako žudiko byla vis dar tiriama – o ne baigta, kaip kai kas teigė spalio mėnesį.

„FTB San Francisko skyrius ir vietos teisėsaugos partneriai tebevykdo tyrimą dėl Zodiako žudiko. Dėl tebevykstančio tyrimo pobūdžio ir iš pagarbos aukoms bei jų šeimoms šiuo metu daugiau komentarų neteiksime“, – teigiama pranešime.

Šifruotojų komanda teigia, kad yra nusivylusi, jog šifruotėje taip nebuvo jokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti žudiko tapatybę, tik „dar daugiau neaiškių pareiškimų“.

„Aiškiai iššifruoti pabaigos kol kas nepavyko, – sako D.Oranchakas. – „Bet ateityje gal kam pavyks suprasti, kaip tai reikėtų perskaityti“.

Parengta pagal „IFL Science“.