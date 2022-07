Rusija pateko į demografinę bedugnę: skelbia katastrofiškus skaičius, rusai nebenori turėti vaikų

Gimstamumas Rusijoje katastrofiškai krenta – tokių gimstamumo rodiklių nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo. Nacionalinis projektas „Demografija“, vertas 4 trilijonų rublių, nepadeda.

„Rosstat“ skelbia, kad šių metų balandį Rusijoje registruoti 99,7 tūkstančiai naujagimių. Palyginti su praeitais metais, ši rodiklis yra 9,9 proc. mažesnis – gimė maždaug 10 tūkstančių mažiau vaikų. Demografijos specialistas Aleksandras Rakša teigia, kad panašius skaičius balandžiui pavyktų rasti tik Antrojo pasaulinio karo metais.

Per pirmus keturis šių metų mėnesius gimimų ir mirčių santykis Rusijoje buvo 1:1,6. Natūralus populiacijos smukimas Rusijoje pasiekė 1 milijoną per metus – paskutinį kartą tokia statistika matyta tik prieš 77 metus. A.Rakša teigia, kad bus tik blogiau – ir dėl to kaltas karas Ukrainoje.

Pasak demografo, jauni žmonės nenori susilaukti vaikų, nes dabartinė politinė ir ekonominė situacija Rusijoje yra tam nepalanki. Ateitis atrodo neaiški, o juk vaiko užauginimui reikia labai daug pinigų. Aišku, karas vyksta nuo vasario 24 dienos – tikruosius padarinius demografine prasme Rusija matys dar ne šią vasarą ar ne ateinantį rudenį. Bet gali būti, kad gimstamumas greitai nukris į tokį lygį, kokio nebuvo jau 250 metų.

Apie tai rašo ir Rusijos naujienų šaltinis Finanz.ru:

„Jungtinės Tautos prognozuoja, kad Rusijos gyventojų skaičius sumažės iki XIX a. lygio. Per ateinančius tris dešimtmečius Rusijoje išnyks beveik tūkstantis žmonių per dieną, prognozuoja Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas“, – skelbia jis.

Finanz.ru rašo, kad iki 2050 m. Rusijos gyventojų skaičius sumažės nuo dabartinių 145 mln. iki 133 mln., t. y. iki aštuntojo dešimtmečio pradžios TSRS (130 mln.) arba 1897 m. Rusijos imperijos (129 mln.) lygio.

„Kasmet netekdama vidutiniškai 316 000 žmonių, Rusija iškris iš dešimties didžiausių pasaulio šalių pagal gyventojų skaičių, už savęs palikdama Etiopiją ir Meksiką“, – nurodo naujienų šaltinis.

Skelbiama, kad pernai pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų Rusija dėl natūralaus nykimo neteko daugiau nei milijono žmonių, o šiemet ji pasiekė Antrojo pasaulinio karo laikų gimstamumo rodiklį – balandį gimė mažiau nei 100 000 vaikų.